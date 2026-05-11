L’OL se saborde à Toulouse… Lens pour croire au miracle

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". Au programme, la désillusion de Toulouse, les espoirs de Ligue des champions de l'OL et la dernière de la saison à Décines contre le RC Lens de Pierre Sage.

    Le match des désillusions. Dimanche soir, l'OL avait les cartes en mains pour finir en apothéose sa saison. Finalement, la formation lyonnaise a gâché cette occasion et a même fait pire. En perdant sur la pelouse de Toulouse (2-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont permis à Lille de reprendre la troisième place au meilleur des moments. A une journée de la fin, le LOSC possède désormais un point d'avance au classement et la Ligue des champions est désormais un objectif plus qu'incertain. Car dans le même temps, Rennes a fait le travail contre le Paris FC et met donc la pression sur l'OL, qui peut se retrouver à jouer la Ligue Europa une saison de plus...

    Mais il reste malgré tout de l'espoir avec cette 34e et dernière journée de Ligue 1, même si les Lyonnais n'ont plus leur destin entre les mains. La mission principale sera avant tout de gagner contre Lens, avant de penser aux résultats des autres. Car gagner et c'est l'assurance de faire a minima les barrages de la Ligue des champions. Ca n'assure pas une présence dans la plus grande des compétitions, mais ce pourrait être un moindre mal en attendant mieux durant l'été.

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 05 11 2026
    L’OL se saborde à Toulouse… Lens pour croire au miracle 18:55
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Nicolas Tagliafico (OL) pré-convoqué pour la Coupe du monde 2026 17:45
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : seuls Toulouse et le Paris FC ont fait de la résistance contre l'OL 17:00
    OL Académie : les résultats du week-end 16:15
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Tolisso signe sa saison la plus prolifique 15:30
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Mercato : Yaremchuk à l’OL, stop ou encore ? 14:45
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté (OL) a-t-il remporté le prix Marc-Vivien Foé ? 14:00
    Rémi Himbert contre le Paris FC
    À défaut du groupe pro, Himbert a fait son retour avec la réserve de l'OL 13:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    Pierre Sage (Lens) toujours ouvert à un retour à l'OL 12:30
    Afonso Moreira face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL.
    L’OL ou la peur de ne plus être désormais en Ligue des champions 11:45
    Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG - OL Lyonnes
    Heaps après PSG - OL Lyonnes (1-4) : "Savourer avant de passer à un autre objectif" 11:00
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement avant le PSG
    Ligue des champions, Ligue Europa… quel scénario pour l’OL contre Lens ? 10:15
    Clinton Mata face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL
    L’OL est retombé dans ses travers au pire des moments 09:30
    Paulo Fonseca lors de Toulouse - OL
    Fonseca après Toulouse - OL (2-1) : "On ne peut pas prendre ce 2e but" 08:45
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    PSG - OL Lyonnes (1-4) : Hegerberg n'était "pas à 100%" 08:00
    Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
    Toulouse - OL (2-1) : Greif ne peut pas tout faire tout seul 07:30
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Ligue 1 : l’OL fait la très mauvaise opération du week-end pour la Ligue des champions 10/05/26
    Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse - OL
    Niakhaté après Toulouse - OL (2-1) : "Ils ont été supérieurs dans l’agressivité" 10/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut