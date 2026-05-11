L’OL se saborde à Toulouse… Lens pour croire au miracle

Ce lundi, nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". Au programme, la désillusion de Toulouse, les espoirs de Ligue des champions de l'OL et la dernière de la saison à Décines contre le RC Lens de Pierre Sage.

Le match des désillusions. Dimanche soir, l'OL avait les cartes en mains pour finir en apothéose sa saison. Finalement, la formation lyonnaise a gâché cette occasion et a même fait pire. En perdant sur la pelouse de Toulouse (2-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont permis à Lille de reprendre la troisième place au meilleur des moments. A une journée de la fin, le LOSC possède désormais un point d'avance au classement et la Ligue des champions est désormais un objectif plus qu'incertain. Car dans le même temps, Rennes a fait le travail contre le Paris FC et met donc la pression sur l'OL, qui peut se retrouver à jouer la Ligue Europa une saison de plus...

Mais il reste malgré tout de l'espoir avec cette 34e et dernière journée de Ligue 1, même si les Lyonnais n'ont plus leur destin entre les mains. La mission principale sera avant tout de gagner contre Lens, avant de penser aux résultats des autres. Car gagner et c'est l'assurance de faire a minima les barrages de la Ligue des champions. Ca n'assure pas une présence dans la plus grande des compétitions, mais ce pourrait être un moindre mal en attendant mieux durant l'été.