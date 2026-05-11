Touché à la cheville lors du huitième aller de Ligue Europa contre le Celta de Vigo, Rémi Himbert a connu une guérison plus rapide qu'attendue. Le jeune attaquant a pu reprendre la compétition ce samedi avec la réserve de l'OL.

Son entrée avait été express et s'inscrivait dans la spirale négative que connaissait l'OL à l'époque. Lancé par Paulo Fonseca pour dynamiter l'attaque lyonnaise à Vigo en huitième de finale aller de Ligue Europa, Rémi Himbert n'avait touché qu'un ballon avant de sortir. La cheville ayant tourné en résistant à un joueur galicien, le jeune attaquant a coupé court son ascension surprise chez les pros. S'il n'a pas fallu passer par la case opération, Himbert a dû porter un plâtre pendant quelque temps et sa saison semblait terminée selon les dires de Paulo Fonseca. Finalement, la guérison a été un peu plus rapide que prévue, même si elle a duré six semaines. De retour à l'entraînement collectif la semaine passée, Rémi Himbert n'avait pas assez repris de rythme pour la réception de Rennes dimanche dernier.

Un penalty provoqué avant la pause

Malgré une semaine supplémentaire complète, l'international U20 français n'a pas fait le voyage à Toulouse, le secteur offensif étant de nouveau au complet avec les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Néanmoins, Rémi Himbert a pu reprendre du rythme, en vue de pourquoi pas postuler contre Lens. Samedi, Gueïda Fofana l'a titularisé d'entrée de jeu dans le derby lyonnais contre Lyon-La Duchère. Aligné aux côtés de Boubakar Diarra et Yannis Lagha, le natif de Saint-Avold a pu disputer 73 minutes pour son retour à la compétition. S'il n'a pas marqué, laissant cet honneur à Daryll Benlhalou, Himbert s'est illustré en provoquant un penalty juste avant la mi-temps. Cela a permis à la réserve de l'OL de mener 2-0, mais ce ne fut pas suffisant pour gagner (défaite 2-4)...