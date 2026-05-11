L’OL est retombé dans ses travers au pire des moments

Battu par Toulouse, l’OL a laissé la troisième place du classement à Lille, à une journée de la fin. La faute à des errements que la formation lyonnaise n’avait plus montrés depuis quelques matchs.
Une saison ne tient à rien et l’OL l’avait plutôt vécu positivement depuis plusieurs semaines. Cela avait permis au club de remonter à la troisième place du classement. Rien ne laissait présager que le dénouement ne soit pas heureux. Finalement, l’averse qui est tombée sur Toulouse dimanche soir a été une vraie douche froide pour Paulo Fonseca et ses joueurs. Battus 2-1 par le Téfécé, les Lyonnais ont perdu leur place sur le podium au pire des moments. Mais, en regardant le contenu proposé au Stadium, cette défaite n’a finalement rien de bien surprenant.
Une équipe sans agressivité malgré l'objectif de la soirée
Fonseca a certes regretté que l’OL ait encaissé un deuxième but après l’égalisation de Tolisso. Mais cette réalisation de Kamanzi (78e) a symbolisé tout ce qui a manqué à la formation rhodanienne. En voyant Morton, Niakhaté ou encore Mata se laisser déborder et Maitland-Niles avoir une seconde de retard à la détente, l’OL a été mangé dans ce secteur qu’est l’agressivité. C’est pourtant tout ce qui avait fait sa force contre le PSG et face à Rennes. Deux adversaires plus prestigieux sur le papier. Y a-t-il eu un brin de suffisance à Toulouse ? Personne n’en a parlé, préférant simplement dire que le "Téfécé" a eu "une agressivité supérieure". Un comble quand on sait qu’une équipe avait une place en Ligue des champions à presque valider et une autre qui n’avait plus rien à jouer.
Le dispositif toulousain a également fait très mal à cette équipe lyonnaise pourtant "bien plus équilibrée sur les transitions défensives". C’est en somme ce que Paulo Fonseca avait déclaré avant la rencontre. Ce n’est pas vraiment ce qui a été observé au Stadium avec le sentiment d’une équipe coupée en deux. Khalis Merah a avant tout dû colmater les brèches à droite, laissant finalement l’infériorité numérique de Toulouse dans son 3-4-3 caduque.
Les Toulousains ont insisté sur le jeu dans le dos
Les hommes de Carles Novell Martinez s’en sont donné à cœur joie et ont exploité toutes les positions entre les lignes pour faire mal. Le jeu dans le dos de la défense de l’OL avait certainement été répété pendant toute la semaine et a été parfaitement exécuté, dimanche soir. Bien aidé par les trous laissés par leurs adversaires à l’image de Gboho ayant tout le temps d’ajuster sa passe pour Methalie entre Maitland-Niles et Mata sur l’ouverture du score.
À ce déficit défensif, l'OL y a ajouté une inefficacité offensive malgré 16 tentatives. Guillaume Restes a certes fait le job des grands soirs devant Endrick. Mais il n'y a clairement pas eu la fluidité des derniers matchs. Yaremchuk a été inexistant (13 ballons), Moreira et Endrick ont tenté, mais sans vraie réussite. Ces errements n’avaient plus été vus depuis quelques matchs. Malheureusement, ils sont revenus au pire des moments, avec des ajustements qui n’ont jamais porté leurs fruits.
Bizarre "L’OL est retombé dans ses travers" a CHACUN des matchs a enjeux de cette saison
Et les 4 derniers matchs ils étaient pas à enjeux?
Je pense surtout que le TFC avait les qualités qui nous font mal. De la vitesse, de la percution, et de l'efficacité devant.
Methalie contre nous il fait toujours le match de sa vie. Normal, sur son côté il a le champ libre.
Derrière ils sont solides, ils prenaient souvent en 2vs1 nos ailiers, qui ne trouvaient donc pas de solution. Cresswell très bon de la tête et très bon pour bousculer nos attaquants sans faire faute. Sans la montée des latéraux c'était compliqué. Et puis en cas de montée on se faisait transpercer derrière. Gboho c'est un poison.
Bref, tenter de jouer haut face à cette équipe c'était se tirer une balle dans le pied, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je suis sûr que si on leur laissait faire le jeu ils se seraient chi** dessus. Mais bon on connait les principes du coach...
Exactement... C'est ce que je disais avant le match. Il fallait s'inspirer de notre victoire à Paris.
Quand un joueur dit "ils ont eu une agressivité supérieure" il dit en creux qu'ils n’ont pas abordé le match avec le bon état d’esprit. L’aggressivité ce n’est que du mental. Avec le recul je trouve même qu'il se sont laissés maltraiter par les toulousains (aidés par un arbitre laxiste) sans leur rendre la monnaie de leur pièce et sans embrouille... Aucune réaction, même d'orgueil ou d’auto défense.
J'ajoute à cela Sulc qui manifestement ne veut plus trop jouer pour se préserver pour la Coupe du monde...
Il y a un truc à changer dans le mindset pour passer un cap.
oui bien daccord avec toi faut juste espérer que contre lens qui est aussi une équipe qui joue on va jouer le match de leur vie je mettrai kluivert avec niakahaté mata a droite tagliafico a gauche milieu tolisso et morton et Sulk devant en 9 Endrick fofana à gauche et nuamah à droite.e,, 4 3 3 mais je ne suis pas coach...En tout cas Toulouse ç'était le match de leur vie...Vraiment des rats les mecs...et nous sur ce match des moutons...
Je trouve aussi que la défense à 3 est une bonne idée.
Je trouve que Kluivert manque. Mata et Niakhaté ne sont pas faits pour défendre sur transitions rapides. Kluivert a été recruté pour ça.
La nuit porte conseil et ,à l’issue de la mienne, des évidences ressortent :
1/ en dépit de quelques coups d’éclat très ponctuels, l’OL demeure une petite équipe, qui fait peur à pas grand monde en ligue 1 ,et encore moins en Europe.
2/ on a un coach de bon niveau , mais qui reste incapable de gérer les échéances capitales. C’est avéré après deux saisons. Qui peut le contester ?
3/ Lens ne viendra pas dimanche avec une équipe de coiffeurs. Ce sont des compétiteurs dans l ‘âme et croire que Pierre SAGE sera indulgent avec nous est un doux rêve. Donc je suis très pessimiste pour la rencontre à venir.
4/ si par miracle , nous conservions la 4ème place , c’est un parcours du combattant plus qu’incertain qui nous attend . Sans garantie de résultat , pas de quoi retenir nos meilleurs joueurs, et encore moins obtenir l ‘indulgence de nos créanciers.
Le match d’hier soir est donc UN ÉNORME FIASCO !
je suis écoeuré. Je me dis que la passion qui nous anime, à longueur de saison, n’est pas récompensée.
Le match de dimanche s’annonçait comme une belle fête , un final en apothéose ,qui faisait courir tout Lyon.
Au lieu de cela , on va serrer les fesses pendant 90 minutes. Un flop….
Il faudrait arrêter avec cette fausse idée qu'une équipe qui n'a plus rien à jouer est automatiquement plus facile à battre. On lit ça à longueur d'articles dans les médias, alors que les faits montrent souvent l'inverse et personne ne semble s'en étonner.
Je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais l'inverse se produit souvent. Une équipe qui joue relâchée est plus lucide, ça peut aider à marquer des buts ou ne pas en prendre.
Tout a fait, surtout pour un dernier match à domicile c'est toujours un match de gala le dernier.
Qui plus est contre le 3eme..
Franchement, je n'arrive pas à decolerer. Je suis furieux depuis hier soir. Comment se faire battre par une équipe qui n'a plus rien a jouer et qui n'est pas non plus un foudre de guerre???
Au delà des joueurs, je suis aussi très agacé par Fonseca et ses compos. Je le soupçonne clairement de mettre son grand dadet ukrainien pour faire plaisir à sa femme et se faire plaisir lui.
Endrik je suis désolé mais il doit être mis en pointe. a gauche on l'aire Afobso et à droite, on met Nuamah ou Fofana. Quand l'un est fatigué, l'autre le remplace. C.est pas compliqué pourtant.
Et bien sûr, on met Kluivert a la place de Maitland.
sentiment de colère partagé , et idem pour les choix de joueurs .
On marche sur le terrain, pas d'appels, pas d'efforts,... Oui c'était complètement de la suffisance. Après le bon match contre Rennes, on s'est vu arrivés. Sauf que contre Rennes, on a mis les ingrédients. Là, on a rien mis dans le jeu, l'intensité, les courses, l'agressivité. Rien. Des sénateurs.
Des sénateurs qui se croyaient arrivé ; on a déjà vu ça tellement de fois , c'est usant et lassant.
Il n'y a plus l'excuse de la fatigue , ils ne jouent qu'une fois par semaine .
C'est dans la tête , ce sont des compétiteurs par intermitence .
Des intermitants du spectacle .
Quand j'ai entendu leur jeune à la mi temps dire qu'ils auraient du tuer le match ( Greif par ses exploits les en a empêché dans cette première mi temps ou notre défense était à la rue , notre milieu à la ramasse et avec un plot devant ) , mais qu'on va le faire en seconde mi temps , j'ai vu que les toulousains n'avaient absolument pas peur de l'OL et que pour eux la victoire était facile ; j'ai eu un sentiment de honte .
Et à l'issue de ce naufrage , le coach se goberger du classement inespéré de l'équipe ...
Juni revient , toi tu avais la haine de la défaite et savait l'inculquer à ton équipe .