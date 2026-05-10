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Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
Malick Fofana buteur lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Toulouse - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Tristan Le Pezennec

    • Dimanche, l’OL affronte Toulouse au Stadium pour son dernier déplacement de la saison. Les Lyonnais, troisièmes, pourraient valider leur qualification en Ligue des champions. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire, diffusion TV.

    Avant-match

    Dimanche, l’Olympique lyonnais a l’occasion de valider sa place en Ligue des champions, même si cela ne dépendra pas que de lui. Une victoire sur la pelouse du Stadium lui permettrait, en tout cas, de toucher du bout des doigts son rêve, celui d’entendre de nouveau la petite musique mythique, près de six après la demi-finale perdue face Bayern en 2020 (0-3). L’OL est solidement accroché au podium depuis sa belle victoire contre Rennes (4-2), et possède deux points d’avance sur Lille, qui jouera dans le même temps à Monaco.

    L’OL pourra compter sur Corentin Tolisso, rayonnant depuis quelques matchs et auteur d’une saison incroyable. Le club rhodanien a gagné ses quatre dernières rencontres de championnat, et la plupart de ses joueurs sont en grande forme. Paulo Fonseca pourra compter sur un effectif presque au complet. Ernest Nuamah a enfin rejoué, plus d’un an après sa grave blessure au genou, et Malick Fofana a également fait son retour dans le groupe contre Rennes. Hans Hateboer est disponible, au contraire d’Orel Mangala, touché face à Auxerre (3-2) et qui a fait son retour à l’entraînement mais est encore trop juste.

    Le TFC, lui, n’a plus grand-chose à jouer. Les Violets sont dixièmes et ont acquis un maintien tranquille après une saison réussie. Carles Martinez Novell, qui quittera Toulouse à la fin de la saison, aura à cœur de soigner ses adieux face à son public. Son équipe vient d’embêter Monaco (2-2) et de s’imposer à Strasbourg (2-1), alors qu’elle était menée à chaque fois. Elle ne lâchera rien dans cette fin de saison.

    Pour son dernier match au Stadium, le technicien espagnol pourra s’appuyer sur ses hommes forts, tous disponibles. Seuls Rafik Messali blessé, ainsi que Mario Sauer, suspendu, manquent à l’appel.

    A quelle heure voir Toulouse - OL ?

    Le coup d'envoi sera donné à 21h ce dimanche soir au Stadium de Toulouse. Bastien Dechepy sera au sifflet. C'est la première fois que l'officiel de 40 ans arbitrera l'OL cette saison. Il devrait avoir beaucoup de travail car le TFC est l'équipe de Ligue 1 qui commet le plus de fautes cette saison.

    Sur quelle chaîne voir Toulouse - OL ?

    La rencontre sera diffusée sur Ligue 1+. Avant-dernière journée de championnat oblige, elle fera partie du multiplex diffusé par la plateforme de la LFP. Elle sera aussi accessible en intégralité sur l'un des canaux additionnels de la chaîne.

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