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Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
Nicolas Tagliafico lors d’OL – Toulouse (AFP)

Trois choses à savoir avant Toulouse - OL

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (21h), l'OL affronte Toulouse avec l'espoir de pouvoir valider une place en Ligue des champions la saison prochaine. Olympique-et-Lyonnais vous propose trois choses à savoir avant ce match de l'avant-dernière journée de Ligue 1.

    Plus que deux journées... Commencée le week-end du 15 août 2025, la Ligue 1 est proche de rendre son dénouement que ce soit tout en haut du classement, comme en bas. Cette 33e journée a déjà fait une victime avec le FC Nantes désormais certain d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine après sa défaite face à Lens. Le club nordiste, dans le même temps, a assuré sa place en Ligue des champions, en attendant peut-être de titiller jusqu'au bout le PSG dans la course au titre. La coupe aux grandes oreilles, l'OL aimerait bien la retrouver en 2026-2027 et est pour le moment en ballotage favorable.

    Toutefois, avec seulement deux points d'avance sur Lille et quatre sur Rennes, rien n'est encore jouer. Le déplacement à Toulouse ce dimanche (21h) est donc d'une importance capitale pour garder ce matelas et ainsi éliminer Rennes de la course en ramenant les trois points du Stadium. Avant cette rencontre, Olympique-et-Lyonnais vous propose les trois choses à retenir avant ce Toulouse - OL dans la vidéo ci-dessous.

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