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Abu Francis, Ghanéen joueur de Toulouse (Photo by TORU HANAI / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

OL : le Toulousain Abu Francis de retour dans le groupe

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Gravement blessé en novembre dernier avec le Ghana, le milieu toulousain Abu Francis est de retour dans le groupe face à l'OL. Un effectif presque au complet pour le Téfécé.

    Il sera en tribune pour sa dernière au Stadium. Pour cette affiche pas comme les autres, Carles Martinez Novell s'appuiera sur un groupe presque au complet. Toulouse reçoit l'OL dimanche (21 heures) lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1 avec dans ses rangs un revenant. Sur le flanc depuis novembre 2025, Abu Francis figure parmi les joueurs convoqués pour ce match.

    Un évènement car le milieu de terrain revient d'une double fracture tibia-péroné à la jambe droite. Une grave blessure survenue en sélection avec le Ghana. Déjà touché au mollet au début de l'exercice 2025-2026, il avait retrouvé une place de titulaire au sein du Téfécé. Coupé dans son élan, aura-t-il le droit à quelques minutes ce week-end ? Autre retour dans l'entrejeu, celui de Pape Demba Diop.

    Sauer suspendu, Magri écarté

    Outre leur entraîneur suspendu, les Haut-Garonnais devront faire sans Mário Sauer, lui aussi puni pour une accumulation de cartons jaunes. À noter que Frank Magri est écarté, comme depuis plusieurs semaines. Rafik Messali est lui à l'infirmerie pour sa cheville. Les habituels cadres : Guillaume Restes, Charlie Cresswell, Cristian Cásseres, Aron Donnum ou encore Yann Gboho, sont là.

    Le groupe toulousain : Restes, Haug, Said Mchindra - Cresswell, Nicolaisen, Kamanzi, Sidibé, Koumbassa, McKenzie, Methalie - Donnum, Vossah, Casseres, Francis, Diop - Hidalgo, Russell-Rowe, Vignolo, Emersonn, Azizi, Gboho

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    1. Avatar
      Poupette38 - sam 9 Mai 26 à 18 h 36

      Je ne connais que Restes et Sidibé 🤔

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