Ligue 1 : Lens fait le travail, l'OL finira au mieux 3e

En gagnant contre Nantes vendredi, Lens s'est assuré de la deuxième place. L'OL ne reviendra pas sur lui et visera au mieux la troisième marche du podium.

L'espoir était très maigre, et au fond, cela n'aurait pas changé grand-chose. Mais Lens a mis un terme au faible suspense vendredi. Il a battu Nantes à domicile vendredi grâce à un but du tout jeune Mezian Mesloub (16 ans), à peine entré en jeu (1-0). Un résultat qui lui permet de compter sept longueurs d'avance sur le troisième, l'OL. Avec deux matchs chacun à disputer, les jeux sont faits, l'Olympique lyonnais ne peut plus espérer rattraper les hommes de Pierre Sage.

En revanche, le club Sang et Or, qui jouera la Ligue des champions 2026-2027, n'a pas dit adieu au titre. Avec une affiche de plus, il revient à trois unités du PSG. Les Parisiens reçoivent Brest dimanche, et peuvent reprendre le large. Mais attention, si ce n'est pas le cas, les Artésiens resteront en embuscade jusqu'au bout, surtout que les deux premiers s'affrontent à Bollaert mercredi.

Lens aura-t-il encore un coup à jouer face à l'OL ?

Ensuite, les Nordistes concluront la Ligue 1 par un voyage à Décines. Auront-ils encore quelque chose à jouer ? Ou bien seront-ils tournés vers la finale de la Coupe de France le vendredi 22 ? A priori, le second scénario serait plus avantageux pour les Rhodaniens. Pour Paulo Fonseca et sa bande, la troisième place sera le meilleur classement possible, une très belle performance malgré tout. Mais encore faut-il la sécuriser, avec déjà un déplacement à Toulouse à négocier le 10 mai.

Ajoutons que la défaite a de l'autre côté du tableau scellé le sort d'Anthony Lopes, Johann Lepenant et des Canaris. Comme Metz, ils évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. À voir quel sera le destin sportif des deux anciens Lyonnais pour la suite.