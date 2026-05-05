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Les joueurs de l’OL après leur victoire face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : 2e, 3e ou 4e, ça change quoi pour l'OL ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'OL retrouvera-t-il la Ligue des champions ? Ce sera le cas s'il termine sur le podium à l'issue de la 34e journée. Une donnée à prendre en compte, sachant que son classement final aura d'autres impacts.

    Aujourd'hui, l'OL apparaît comme le favori à la troisième place. Sa victoire sur Rennes, un concurrent direct, dimanche (4-2), lui ouvre la voie du podium. Mais attention, Lille est à deux longueurs et le Stade Rennais à quatre. Sur les deux matchs à disputer, Corentin Tolisso et ses compagnons devront donc finir le travail. Rien n'est joué, surtout qu'il faut encore aller à Toulouse (10/05) et recevoir Lens (17/05). Maintenant, le classement final aura bien évidemment son importance.

    Car terminer parmi les trois premiers sera incontestablement un gros plus. Financièrement déjà, avec le retour en Ligue des champions assuré. Or, la quatrième place envoie son détenteur au troisième tour qualificatif, ce qui n'est pas la même, avec deux doubles confrontations estivales à passer pour accéder à la phase de classement. La cinquième, elle, permet à l'équipe de participer à la Ligue Europa. Ce qui ne serait pas infamant pour l'Olympique lyonnais au vu des déboires de l'été passé, mais ça ne récompenserait pas la saison du groupe.

    Plus d'un million d'écart entre la 2 et la 4e place en Ligue 1

    Voilà déjà pour ce qui est des billets pour l'Europe. Maintenant, la position finale en Ligue 1 a aussi des répercussions sur la dotation des clubs. On pourrait par exemple se dire que finir deuxième ou troisième importe peu. Mais cela représentait une différence d'environ 600 000 euros l'an dernier entre Marseille (second) et Monaco (troisième).

    Entre la troisième et la quatrième, outre la présence confirmée en C1, le delta était supérieur à 500 000 euros. Et entre le quatrième et le cinquième, de 470 000 euros. Quelques centaines de milliers d'euros sur lesquels la formation rhodanienne ne cracherait pas. Sachant qu'une partie du gâteau est aussi calculée en fonction du classement sur cinq ans. Cette part est cependant moins rémunératrice. Probablement sixième après 2025-2026, l'OL toucherait 550 000 euros d'après les estimations de l'année dernière.

    Plus de droits TV

    À cela, il faudra y ajouter les droits TV, bien qu'en baisse, qui ne seront pas les mêmes en fonction de la place occupée. Chacun jouera gros donc sur les deux dernières rencontres. En revanche, sachez que la deuxième et la troisième places ne changent rien pour ce qui est du tirage au sort de la coupe aux grandes oreilles. Pour définir les chapeaux, l'UEFA se base sur son propre coefficient.

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    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - mar 5 Mai 26 à 12 h 30

      Bonjour à tous,

      À mon avis, la place à laquelle notre équipe sera classée le 17 mai aux alentours de 23 heures, sera déjà magnifique quand on sait d'où elle vient.

      Vraiment, elle m'a fait plaisir cette saison, au-delà de toute espérance et vu le banc dont elle disposait. Les blessures, en jouant 3 compétitions, étaient, malheureusement, prévisibles et sont arrivées au mauvais moment. C'est toujours au mauvais moment !

      Grâce à l'énorme travail de TOUT le club, de la Présidente au dernier gone sorti de l'académie, en passant par le jardinier, on a pu vivre ces instants là !

      Merci, Merci, Merci pour tout ça !

      "Allez l'OL" !

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