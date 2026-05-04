Haise (Rennes) beau joueur après la victoire de l'OL

Dans un match spectaculaire, l'OL a pris l'ascendant sur Rennes, malgré l'ouverture du score du club breton. Après la rencontre, Franck Haise ne pouvait que s'incliner devant la supériorité lyonnaise.

C'est un match qui sentait bon la Ligue des champions. À la manière d'un PSG - Bayern Munich en milieu de semaine dernière, la rencontre entre l'OL et Rennes a donné lieu à son lot de spectacle, de buts, avec une victoire lyonnaise (4-2) au bout du compte. Pourtant, ce sont bien les Rennais qui ont trouvé l'ouverture d'entrée de jeu avec un but somptueux d'Al-Tamari. Une volée instinctive qui n'a laissé aucune chance à Dominik Greif. Pourtant, ce premier but dès la 6e minute n'a pas permis aux Bretons de poursuivre sur cette dynamique, emportés par la fougue rhodanienne. "Au vu de nos trop nombreuses erreurs, la victoire de l'OL ne souffre aucune contestation, a reconnu Franck Haise après la rencontre. Si votre structure n'est pas compacte, si vous vous ouvrez contre Lyon, vous subissez toutes les situations de transition ou les attaques rapides qui se sont créées."

"Il fallait accepter ce troisième but"

Bien qu'en dedans pendant quarante-cinq minutes, le Stade Rennais a malgré tout réussi à revenir dès le retour des vestiaires, grâce à Esteban Lepaul. L'égalisation de l'espoir qui s'est rapidement envolée puisque l'OL a repris l'avantage cinq minutes plus tard. Après l'ascenseur émotionnel à la suite de notre égalisation à 2-2, le 3e but de Lyon nous a fait mal. On a tenté d'égaliser à nouveau. Il fallait accepter ce troisième but et rester dans un schéma proche les uns des autres." Dans sa volonté de toujours jouer, Rennes a finalement accepté de subir les assauts de l'OL. Avec un résultat négatif au bout du compte.