OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Sûr de sa force collective, l’OL n’a presque pas tremblé contre Rennes (4-2) ce dimanche soir. Retrouvez le baromètre du match.
On a aimé
Tolisso en mode patron
Le match avait failli tourner court pour le capitaine de l’OL. De retour dans le onze de départ ce dimanche soir, Corentin Tolisso a fini groggy dès les première minute de jeu suite à un contact aérien qui l’a laissé K-O. Avec un staff qui a rapidement demandé le changement, on s’est alors dit que cette soirée allait prendre une mauvaise tournure. Dur au mal, le numéro 8 a finalement bien tenu sa place et pas de n’importe quelle façon. Facteur X contre Auxerre en sortant du banc, il a rappelé toute son importance dans le onze de départ.
Capitaine courage comme sur ce tacle dans la surface rennaise, Tolisso a montré la voie en refaisant le coup de l’AJA. Un centre déposé pour Yaremchuk et une tête de l’Ukrainien qui a fait mouche (37e). Comme si cela ne suffisait pas, il a mis l’OL devant en marquant son penalty, cinq minutes plus tard. Ne ménageant pas ses efforts comme pour montrer qu’il était à 100%, Corentin Tolisso a applaudi, soutenu ses coéquipiers pour aller arracher ce succès si précieux. Comble du spectacle, il l’a joué grand seigneur en décalant Endrick pour faire le break à un quart d’heure de la fin.
On a moins aimé
Deux buts en entame de mi-temps
Ce dimanche soir, l’OL ne méritait pas de perdre. Néanmoins, les joueurs de Paulo Fonseca ont cherché à jouer avec le feu. Rennes n’a pourtant pas été dangereux dans le jeu. Alors oui, l’ouverture du score dès la 6e minute vient d’une autre planète et pas sûr qu’Al-Tamari ne retrouve le chemin de la lucarne de Greif sur neuf autres tentatives. Mais ce premier but rennais a fait un petit sur la deuxième mi-temps. Sur un décalage côté gauche, le Jordanien a profité d’une certaine liberté d’expression pour centrer tranquillement. Embolo joue certes bien le coup en laissant passer le ballon, mais voir Lepaul presque seul pour conclure témoigne d’un manque d’agressivité sur ces débuts de période.
Très belle victoire des lyonnais !
Le collectif a été très efficace, et avec une équipe presque au complet ( sauf magala et humbert) , on a vu le gros potentiel et la belle mentalité qui s'est dégagée du groupe !
Plus que 4 points au pire à prendre et avec un bon gol average , on finit 3ème !
Très gros résultat ce soir, bravo, on n’a pas trop tremblé. On est très bien placés pour le podium. Reste maintenant à ne pas gâcher cette opportunité. Finissons proprement le boulot en gagnant à Toulouse pour s’offrir un dernier match de gala et de fête partagée à la maison contre Lens!
Ca fait vraiment plaisir
Quoi qu'il arrive c'est deja super
Aulas n'a pas tout fait mal , c'est lui qui nous a ramené Coco , vu ses blessures récurrentes au Bayern ce n'était dit que ce soit un pari gagnant. Pourtant c'est notre maitre à jouer et Merah s'en inspire car il a sorti encore une grosse partie de maitrise , de récupération , ce gone il a chevauché un max de terrain pour casser les transitions au milieu Rennais.