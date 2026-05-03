Actualités
Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Sûr de sa force collective, l’OL n’a presque pas tremblé contre Rennes (4-2) ce dimanche soir. Retrouvez le baromètre du match.

    On a aimé

    Tolisso en mode patron

    Le match avait failli tourner court pour le capitaine de l’OL. De retour dans le onze de départ ce dimanche soir, Corentin Tolisso a fini groggy dès les première minute de jeu suite à un contact aérien qui l’a laissé K-O. Avec un staff qui a rapidement demandé le changement, on s’est alors dit que cette soirée allait prendre une mauvaise tournure. Dur au mal, le numéro 8 a finalement bien tenu sa place et pas de n’importe quelle façon. Facteur X contre Auxerre en sortant du banc, il a rappelé toute son importance dans le onze de départ.

    Capitaine courage comme sur ce tacle dans la surface rennaise, Tolisso a montré la voie en refaisant le coup de l’AJA. Un centre déposé pour Yaremchuk et une tête de l’Ukrainien qui a fait mouche (37e). Comme si cela ne suffisait pas, il a mis l’OL devant en marquant son penalty, cinq minutes plus tard. Ne ménageant pas ses efforts comme pour montrer qu’il était à 100%, Corentin Tolisso a applaudi, soutenu ses coéquipiers pour aller arracher ce succès si précieux. Comble du spectacle, il l’a joué grand seigneur en décalant Endrick pour faire le break à un quart d’heure de la fin.

    On a moins aimé

    Deux buts en entame de mi-temps

    Ce dimanche soir, l’OL ne méritait pas de perdre. Néanmoins, les joueurs de Paulo Fonseca ont cherché à jouer avec le feu. Rennes n’a pourtant pas été dangereux dans le jeu. Alors oui, l’ouverture du score dès la 6e minute vient d’une autre planète et pas sûr qu’Al-Tamari ne retrouve le chemin de la lucarne de Greif sur neuf autres tentatives. Mais ce premier but rennais a fait un petit sur la deuxième mi-temps. Sur un décalage côté gauche, le Jordanien a profité d’une certaine liberté d’expression pour centrer tranquillement. Embolo joue certes bien le coup en laissant passer le ballon, mais voir Lepaul presque seul pour conclure témoigne d’un manque d’agressivité sur ces débuts de période.

    à lire également
    Afonso Moreira (OL) buteur contre Rennes
    Sûr de lui, l’OL s’impose contre Rennes (4-2) et fait un pas de plus
    4 commentaires
    1. Avatar
      gone69003 - dim 3 Mai 26 à 23 h 10

      Très belle victoire des lyonnais !
      Le collectif a été très efficace, et avec une équipe presque au complet ( sauf magala et humbert) , on a vu le gros potentiel et la belle mentalité qui s'est dégagée du groupe !
      Plus que 4 points au pire à prendre et avec un bon gol average , on finit 3ème !

      Signaler
    2. vav
      vav - dim 3 Mai 26 à 23 h 12

      Très gros résultat ce soir, bravo, on n’a pas trop tremblé. On est très bien placés pour le podium. Reste maintenant à ne pas gâcher cette opportunité. Finissons proprement le boulot en gagnant à Toulouse pour s’offrir un dernier match de gala et de fête partagée à la maison contre Lens!

      Signaler
    3. Avatar
      ggs - dim 3 Mai 26 à 23 h 15

      Ca fait vraiment plaisir
      Quoi qu'il arrive c'est deja super

      Signaler
    4. Avatar
      brad - dim 3 Mai 26 à 23 h 24

      Aulas n'a pas tout fait mal , c'est lui qui nous a ramené Coco , vu ses blessures récurrentes au Bayern ce n'était dit que ce soit un pari gagnant. Pourtant c'est notre maitre à jouer et Merah s'en inspire car il a sorti encore une grosse partie de maitrise , de récupération , ce gone il a chevauché un max de terrain pour casser les transitions au milieu Rennais.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 23:00
    Afonso Moreira (OL) buteur contre Rennes
    Sûr de lui, l’OL s’impose contre Rennes (4-2) et fait un pas de plus 22:46
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL - Rennes : Tolisso revient dans le onze, Yaremchuk enchaîne 19:46
    Ligue des champions : OL Lyonnes retrouvera le FC Barcelone en finale 18:28
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Merah sera "l'un des meilleurs joueurs en France", pour Fonseca 16:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    Ligue des champions : Bayern ou Barça pour OL Lyonnes ? Brand a sa petite préférence 15:10
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL et Rennes carburent sur la phase retour de Ligue 1 14:20
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giráldez, jeune et ambitieux avec OL Lyonnes 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison 12:40
    Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
    Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin 11:50
    Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes : un match riche en buts 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    OL - Rennes : Tolisso comme seul changement ? 10:15
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "La victoire de tout un club" 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Merah avant OL - Rennes : "Je ne m'attendais pas à jouer autant" 08:45
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : une balle de set plus qu'une balle de match 08:00
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL - Stade Rennais : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    OL - Rennes : Fofana et Nuamah reviennent, Tessmann absent 02/05/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    OL - Rennes : Abner sera titulaire à gauche 02/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut