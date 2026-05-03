OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Sûr de sa force collective, l’OL n’a presque pas tremblé contre Rennes (4-2) ce dimanche soir. Retrouvez le baromètre du match.

On a aimé

Tolisso en mode patron

Le match avait failli tourner court pour le capitaine de l’OL. De retour dans le onze de départ ce dimanche soir, Corentin Tolisso a fini groggy dès les première minute de jeu suite à un contact aérien qui l’a laissé K-O. Avec un staff qui a rapidement demandé le changement, on s’est alors dit que cette soirée allait prendre une mauvaise tournure. Dur au mal, le numéro 8 a finalement bien tenu sa place et pas de n’importe quelle façon. Facteur X contre Auxerre en sortant du banc, il a rappelé toute son importance dans le onze de départ.

Capitaine courage comme sur ce tacle dans la surface rennaise, Tolisso a montré la voie en refaisant le coup de l’AJA. Un centre déposé pour Yaremchuk et une tête de l’Ukrainien qui a fait mouche (37e). Comme si cela ne suffisait pas, il a mis l’OL devant en marquant son penalty, cinq minutes plus tard. Ne ménageant pas ses efforts comme pour montrer qu’il était à 100%, Corentin Tolisso a applaudi, soutenu ses coéquipiers pour aller arracher ce succès si précieux. Comble du spectacle, il l’a joué grand seigneur en décalant Endrick pour faire le break à un quart d’heure de la fin.

On a moins aimé

Deux buts en entame de mi-temps

Ce dimanche soir, l’OL ne méritait pas de perdre. Néanmoins, les joueurs de Paulo Fonseca ont cherché à jouer avec le feu. Rennes n’a pourtant pas été dangereux dans le jeu. Alors oui, l’ouverture du score dès la 6e minute vient d’une autre planète et pas sûr qu’Al-Tamari ne retrouve le chemin de la lucarne de Greif sur neuf autres tentatives. Mais ce premier but rennais a fait un petit sur la deuxième mi-temps. Sur un décalage côté gauche, le Jordanien a profité d’une certaine liberté d’expression pour centrer tranquillement. Embolo joue certes bien le coup en laissant passer le ballon, mais voir Lepaul presque seul pour conclure témoigne d’un manque d’agressivité sur ces débuts de période.