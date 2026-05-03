Merah avant OL - Rennes : "Je ne m'attendais pas à jouer autant"

Titulaire lors des deux derniers matchs, Khalis Merah a vécu une saison faite de montagnes russes avec l'OL. Le jeune milieu avoue avoir déjà beaucoup progressé pour sa première expérience avec les pros.

Ce dimanche (20h45), l'OL affronte Rennes. Le match aller avait donné lieu à quelques décisions litigieuses, dont une vous concernant. Est-ce que cela vous a fait grandir ?

Khalis Merah : Oui, c’était ma deuxième titularisation en Ligue 1. Il y a eu beaucoup d’événements qui m’ont marqué et fait grandir. Les événements passés m’ont fait devenir celui que je suis aujourd’hui. Ce match est passé, on ne peut plus rien changer, on se concentre sur ce qu’il y a devant nous. Je ne pense pas que ce soit ce match qui m’ait fait changer sur l’aspect physique. Après, c’est sûr qu’avec plus d’expérience en Ligue 1, j’ai appris à améliorer mes duels, à être plus présent dans l’impact physique.

"Tactiquement, Paulo Fonseca est un grand coach"

Vous avez beaucoup joué au début, un peu moins par la suite. Là, vous revenez bien. Comment gérez-vous votre utilisation par Paulo Fonseca ?

Je pense que je dois remercier le coach pour la confiance accordée. C’est ma première saison en pro et jouer autant de minutes, je ne peux que le remercier. J’apprends de chaque moment, de chaque situation. Le coach prend ses décisions, moi je les accepte. Tactiquement, c’est vraiment un très grand coach et je ne peux que lui en être reconnaissant. J’ai cette faculté à apprendre vite ce qu’on me dit, c’est pour ça qu’aujourd’hui j’en suis là. C’est important pour un joueur de comprendre ce qu’il fait et pourquoi il le fait. Ce coach m’a beaucoup aidé.

En intégrant le groupe pro l'été dernier, vous attendiez-vous à jouer autant ?

Je n’étais pas forcément réaliste, mon objectif était de rentrer dans le groupe. J’ai toujours voulu prendre le maximum que je pouvais. Aujourd’hui, j’en suis là, mais je garde la tête sur les épaules parce que je sais que tout peut s’arrêter. Je ne réalise peut-être pas encore, mais pour moi rien n’est fait. Je vais travailler plus pour aller encore plus loin.