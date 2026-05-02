OL Lyonnes - Arsenal : Dumornay et Bacha de retour dans le onze

Ce samedi (15h), OL Lyonnes joue sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. Battues 2-1 à l'aller, les Lyonnaises n'ont qu'une mission : gagner au Parc OL. Pour cette demie retour, Jonatan Giraldez a choisi de relancer Melchie Dumornay et Selma Bacha, de retour de blessure.
La victoire sinon rien. Ce samedi, à 15h, OL Lyonnes n'a pas à calculer au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL. Seule la victoire sera belle pour accrocher dans un premier temps une prolongation et dans le meilleur des cas une qualification pour la finale de la Ligue des champions. Il faudra pour cela s'imposer par minimum deux buts d'écart contre Arsenal, tenant du titre et en ballotage favorable après la manche aller. Battues 2-1 à l'Emirates Stadium dimanche dernier, les Fenottes ont été plombées par des erreurs individuelles, qu'il ne faudra pas refaire sur ce match retour.
Pour faire tomber l'ogre londonien, Jonatan Giraldez n'a pas souhaité tout chambouler dans son onze de départ. Seulement, deux changements, mais pas des moindres puisqu'ils concernent les retours de Selma Bacha et Melchie Dumornay. Diminuées physiquement depuis plus de trois semaines, les deux Lyonnaises sont à court de rythme, mais il y a bien urgence pour OL Lyonnes et l'entraîneur espagnol a donc choisi de les relancer d'entrée de jeu. Elles prennent les places de Sofie Svava et Korbin Shrader.
La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Dumornay, Heaps, Yohannes - Diani, Hegerberg, Brand
Bon ben voilà il persiste 😤
Et, qu'a t-il contre Damaris ? Pffff... on va encore jouer avec une fausse 6, qui risque de nous faire n'importe quoi !
et Engen pareil !
C'est effectivement ce que l'on peut penser. Espérons que c'est lui qui a raison !
Même si les statistiques montrent que depuis le début de la coupe d'Europe il est préférable pour se qualifier que l'OL perde lorsque le match aller se déroule à l'extérieur, JG est vraiment suicidaire. Qu'il se souvienne de la Juventus ou de Wolfsburg car on ne peut aligner une telle équipe devant Arsenal ; 1/ sans véritable 6 2/ avec un milieu et des arrières aussi lents et peu agressifs et 3/ avec un jeu en mouvement, rapide, et à une touche aussi faible.
Allez l'OLL malgré tout ....
Ce coach ne semble pas se rendre compte des problèmes des Fenottes. Il laisse Heaps qui nous plombe avec ses passes en retrait au lieu de mettre Shrader d’entrée qui est beaucoup plus offensive. Il reste à espérer que Melchie fera la différence au milieu parce c’est là qu’on s’est fait bouffer au match aller.
Il semble qu'il ait des peaux de chorizo devant les yeux !
J'ai de plus en plus de mal à soutenir ce coach, et comme tu dis JackP "il ne semble pas se rendre compte des problèmes des fenottes" , ce qui est assez inquiétant 🤔
On va voir espérons que ça marche comme ça quand même.
Rien à changer , c'est son choix mais un petit détail tout de même , Dumornay est capable si elle se saigne à vouloir faire jouer nos latérales puisque qu'on part avec 4 défenseures , Selma de ses gènes aimant faire le piston , alors Dumornay doit jouer avec elle et Brand pour amener du danger.....
Lawrence étant plus timide , faudra que Diani face l'ascenseur pour remonter le ballon.
"faudra que Diani face l'ascenseur"
Ce sera donc un face-à-face 😊
Idem pour Bacha !
Ada manque l’immanquable…
Les anglaises doivent être ravies, avec Heaps sur le terrain elles vont pouvoir jouer à 12 contre 10.
Shrader lui est supérieure mais elle cire encore le banc.
Idem pour Damaris.
Yohannes bof bof
Quant à Alice, elle vaut largement Engen.
Aucune critique de ma part, seulement des encouragements.
Allez les Fenottes !
Allez les fenottes en avant pour la finale
N'oublions pas qu'il y a de possibles prolongations et qu'il faut garder des forces pour remplacer.
Heaps titulaire, je suis rassuré. 😁
Un but "rapide" n'est pas du tout nécessaire.
Avec les deux commères, on n'est pas près d'entendre le bruit du cuir.
A failli déjà y avoir une mauvaise passe, Ada je crois.