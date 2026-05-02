OL Lyonnes - Arsenal : Dumornay et Bacha de retour dans le onze

Ce samedi (15h), OL Lyonnes joue sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. Battues 2-1 à l'aller, les Lyonnaises n'ont qu'une mission : gagner au Parc OL. Pour cette demie retour, Jonatan Giraldez a choisi de relancer Melchie Dumornay et Selma Bacha, de retour de blessure.

La victoire sinon rien. Ce samedi, à 15h, OL Lyonnes n'a pas à calculer au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL. Seule la victoire sera belle pour accrocher dans un premier temps une prolongation et dans le meilleur des cas une qualification pour la finale de la Ligue des champions. Il faudra pour cela s'imposer par minimum deux buts d'écart contre Arsenal, tenant du titre et en ballotage favorable après la manche aller. Battues 2-1 à l'Emirates Stadium dimanche dernier, les Fenottes ont été plombées par des erreurs individuelles, qu'il ne faudra pas refaire sur ce match retour.

Pour faire tomber l'ogre londonien, Jonatan Giraldez n'a pas souhaité tout chambouler dans son onze de départ. Seulement, deux changements, mais pas des moindres puisqu'ils concernent les retours de Selma Bacha et Melchie Dumornay. Diminuées physiquement depuis plus de trois semaines, les deux Lyonnaises sont à court de rythme, mais il y a bien urgence pour OL Lyonnes et l'entraîneur espagnol a donc choisi de les relancer d'entrée de jeu. Elles prennent les places de Sofie Svava et Korbin Shrader.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Dumornay, Heaps, Yohannes - Diani, Hegerberg, Brand