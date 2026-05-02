Troisième de Ligue 1 à trois journées de la fin, l'OL peut faire un nouveau bon coup contre Rennes, ce dimanche (20h45). Paulo Fonseca est conscient de l'enjeu, mais ne veut pas y voir un match décisif.

Tout le monde se souvient du match aller et de certaines décisions litigieuses. Y a-t-il un sentiment de revanche ?

Le football n’est pas un sport de revanche. Rennes est une équipe différente, avec un entraîneur que j’aime beaucoup. Pour moi, c’est l’un des meilleurs entraîneurs français. Ce sera un match différent. Nous avons ressenti de l’injustice sur plusieurs matchs, pas seulement celui de Rennes. Mais c’est vrai que ce qui s’était passé lors de ce match était injuste.

Rennes est sur une très bonne dynamique. Comment les faire déjouer ?

Ils ont beaucoup de solutions avec des joueurs de grande qualité individuelle. Mais aussi collectivement, ils ont énormément progressé avec Franck (Haise). Ils jouent bien mieux, sont intenses, en confiance. Mais nous aurons aussi la possibilité de faire quelque chose et de gagner.

Le prêt d'Endrick arrive bientôt à son terme, êtes-vous satisfait par son passage à l'OL ?

Oui. Il a des stats assez incroyables donc je suis naturellement satisfait. C'est un jeune de 19 ans, il a eu besoin de s'adapter et de comprendre beaucoup de choses mais il est très décisif dans notre équipe.