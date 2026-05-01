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OL Académie

OL Académie : le programme du week-end

  • par Tristan Le Pezennec

    • Trois équipes de l’Académie seront sur les terrains de France ce week-end, de Metz à Cannes en passant par Torcy. Repos pour la réserve masculine et les U19 d'OL Lyonnes.

    Les U19 de Florent Balmont seront en Lorraine pour affronter le FC Metz. Alors qu’ils ont dû s’incliner à domicile face au leader clermontois il y a deux semaines (1-2), les Lyonnais vont devoir se frotter au deuxième de leur poule dans un match crucial pour la qualification en play-offs. Ils comptent quatre points de retard sur la formation messine, qui possède actuellement le second et dernier ticket pour la phase finale. Il ne reste que deux matchs à disputer pour les coéquipiers de Walid Nechab mais s’ils veulent continuer de croire au miracle, le succès est impératif ce dimanche (15h). Au match aller, les U19 lyonnais s’étaient largement imposés (4-1) grâce à des buts d’Angel Garcia, Ajdin Muminovic, Issiaga Soumah et Kenan Doganay.

    Les U17 pour se rapprocher de la qualification

    Les U17 ont aussi rendez-vous dimanche à 15h. Les joueurs de Samy Saci et Mour Paye seront en Île-de-France, dans le 77, à Torcy. Les Franciliens sont neuvièmes et n’ont plus rien à jouer dans cette fin de saison. Une aubaine pour les Lyonnais qui, après deux victoires consécutives contre Troyes (3-1) et Dijon (2-1), veulent surfer sur leur bonne dynamique pour continuer de mettre la pression sur Sochaux. Le leader compte toujours un petit point d’avance sur les coéquipiers de Jason Nkelenda alors que les six premiers de chaque groupe ne seront rejoints en play-offs que par les deux meilleurs deuxièmes. Avec 49 points, l’OL est pour l’instant le meilleur deuxième du championnat, et d’assez loin. En novembre dernier, lors de la phase aller, les jeunes lyonnais avaient fini par l’emporter au terme d’un match dingue (4-3).

    La réserve féminine face à une équipe solide de sa poule

    Enfin, la réserve féminine sera de nouveau opposée à une équipe azuréenne. Après sa large victoire face à Monaco (5-1), les Lyonnaises devraient rencontrer une toute autre adversité dimanche (15h). L’AS Cannes est troisième de la poule B de D3, à quatre points des joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino. Mais les Rhodaniennes sont en forme et ont gagné six de leurs sept dernières rencontres de championnat. Lors du match aller à Meyzieu, elles avaient tout de même dû s’incliner (1-2), concédant ainsi la première de leurs deux seules défaites de la saison.

    Le programme de l’Académie ce week-end :

    U19 : FC Metz – OL, dimanche 3 mai (15h), centre d'entraînement de Frescaty (Marly)

    U17 : Torcy – OL, dimanche 3 mai (15h), complexe sportif du Fremoy (Torcy)

    Réserve F : AS Cannes – OL Lyonnes, dimanche 3 mai (15h), Cannes

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