OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets

Le 2 mai prochain (15h), OL Lyonnes reçoit Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions. À cette occasion, Olympique-et-Lyonnais vous fait profiter d'une remise de 50% sur le billet en catégorie "SILVER".

Un remake de la saison dernière. Comme en 2024-2025, OL Lyonnes retrouvera Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. En attendant de connaitre la date du match aller à Londres qui se déroulera le 25 ou 26 avril prochain, les supporters lyonnais peuvent déjà réserver leur samedi 2 mai à 15h. En effet, les Fenottes recevront les tenantes du titre au Parc OL avec l'espoir de prendre une revanche. Mais surtout de prendre la direction d'Oslo pour la finale de la Ligue des champions.

Le billet à 9€ au lieu de 18

En ce sens, les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent voir l'enceinte de Décines faire le plein. La saison passée, 20 045 spectateurs avaient pris place au Parc OL et le club aimerait bien voir cette affluence être battue. Pour y parvenir, Olympique-et-Lyonnais vous fait profiter d'une réduction sur l'achat de billets, à près d'un mois de la confrontation. En entrant le code promo OLETLY, bénéficiez d'une réduction de 50% sur le prix du billet dans la catégorie "SILVER" en cliquant sur ce lien.