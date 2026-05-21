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Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes) (Photo by Pauline Figuet/Getty Images) (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : la finale entre OL Lyonnes et le FC Barcelone diffusée en clair

  • par Tristan Le Pezennec

    • Comme c'est le cas depuis les quarts, la finale de Ligue des champions entre OL Lyonnes et le FC Barcelone sera diffusée en clair sur la chaîne L'Équipe, ce samedi (18h).

    OL Lyonnes est entré dans la dernière ligne droite de sa saison. Il ne lui reste que deux rencontres à disputer, mais ce sont les plus belles, et les plus importantes. Avant le dénouement du championnat face au Paris FC, le vendredi 29 mai (21h) à Décines, les joueuses de Jonatan Giraldez s’apprêtent à défier l’ogre barcelonais en finale de Ligue des champions. Après avoir renversé Wolfsburg (1-0, 4-0 a.p.) et Arsenal (2-1, 3-1), elles défient les Catalanes à Oslo. Un remake de la dernière finale de C1 disputée par le club rhodanien qui s'était incliné 2-0 à Bilbao en 2024.

    Cela fait désormais quatre ans que les Rhodaniennes n’ont plus mis la main sur le trophée, alors qu’elles ont le record de victoires dans la compétition (8). En 2022, elles s’étaient imposées (3-1), encore face au Barça, grâce à des buts d’Amandine Henry, Ada Hegerberg et Catarina Macario. L’affiche de samedi opposera les deux meilleures formations de la décennie. Les Barcelonaises viennent en effet d'atteindre la finale pour la septième fois lors des huit dernières saisons. Sur la période, elles ont remporté la plus belle des compétitions à trois reprises.

    Une fan zone installée place des Terreaux

    Le match sera diffusé en clair sur la chaîne L’Équipe, comme c’est le cas depuis le début du tournoi. Les Lyonnaises étant les seules en lice côté français, elle profite de cette retransmission en clair. Le duel sera également disponible sur Disney+, diffuseur officiel de la compétition.

    Pour la grande occasion, une fan zone sera installée place des Terreaux, à Lyon. Il sera donc possible de voir la finale ce samedi (18h) en plein air, alors que la douceur estivale pointe le bout de son nez. Les joueuses d’OL Lyonnes auront besoin du soutien de leurs supporters, en Norvège, mais à la maison, aussi.

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