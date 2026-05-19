OL - Ligue des champions : se qualifier en passant par les barrages, pas une mince affaire

Depuis que l’OL s’est incliné face à la Real Sociedad en 2013, seuls Monaco et Lille ont réussi à se qualifier en Ligue des champions en passant par les tours préliminaires. Famélique.

L’OL va devoir rehausser le niveau proposé par les équipes françaises quand, au mois d’août, il s’agit d’être prêt pour aller batailler à travers l’Europe et arracher son billet pour la Ligue des champions. , mais il sait, déjà, qu’il devra disputer quatre rencontres pour voir la phase de ligue de la plus belle des compétitions en septembre. Cette quatrième place ressemble à un cadeau empoisonné, mais quand on n’a pas goûté à la Ligue des champions depuis six ans, on l’accepte bien volontiers.

L'OL n'a plus connu cette situation depuis 2013

En parlant de cadeau, l’OL n’a pas saisi celui offert par le LOSC dimanche soir. Il s’est piteusement incliné contre Lens (0-4) et devra donc passer par ces fameux tours de qualification, piégeux à souhait. Cele fera bientôt treize ans que l’OL n’était plus passé par cette voie, et la dernière fois, le sort n’avait pas souri aux Lyonnais. Pour leur troisième tour préliminaire, les joueurs de Rémi Garde viennent à bout, difficilement, du Grasshopper Zürich, grâce à deux courtes victoires (1-0, 0-1). Les buteurs d'alors s’appellent Milan Bisevac et Clément Grenier.

Pour les barrages, les Lyonnais subiront la loi de la Real Sociedad d’Antoine Griezmann. Lors de l’aller à Gerland, le français, 22 ans à l’époque, ouvre le score d’un but génial, lui qui, ayant grandi à Mâcon, venait voir jouer l’OL avec son père quand il était plus jeune. La formation basque s’impose sur le même score à l’aller et au retour (0-2, 2-0) et retrouve, alors, la Ligue des champions.

Seules deux équipes s'en sont sorties en treize ans

Depuis, les clubs français n’ont pas souvent fait mieux que l’OL. Seuls deux clubs sont parvenus à sortir de ce bourbier. Monaco, en 2016-2017, et Lille, en 2024-2025. Paulo Fonseca avait terminé quatrième avec le LOSC, et c’est Bruno Genesio qui était à la tête de l’équipe qui avait éliminé Fenerbahce puis le Slavia Prague. En 2016-2017, Leonardo Jardim et l’ASM étaient parvenus à se qualifier en venant à bout de Fenerbahce, encore, puis de Villarreal.

Cette saison, les Niçois ont échoué dès le troisième tour préliminaire, contre Benfica (0-2, 2-0), comme Marseille contre le Panathinaïkos ou Monaco contre le PSV avant eux, lors des saisons précédentes. L’OL sait déjà ce qu'il lui reste à faire et ce ne sera pas une mince affaire.