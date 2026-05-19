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OL - Ligue des champions : se qualifier en passant par les barrages, pas une mince affaire

  • par Tristan Le Pezennec
  • 5 Commentaires

    • Depuis que l’OL s’est incliné face à la Real Sociedad en 2013, seuls Monaco et Lille ont réussi à se qualifier en Ligue des champions en passant par les tours préliminaires. Famélique.

    L’OL va devoir rehausser le niveau proposé par les équipes françaises quand, au mois d’août, il s’agit d’être prêt pour aller batailler à travers l’Europe et arracher son billet pour la Ligue des champions. L’OL ne connaît pas encore ses adversaires, mais il sait, déjà, qu’il devra disputer quatre rencontres pour voir la phase de ligue de la plus belle des compétitions en septembre. Cette quatrième place ressemble à un cadeau empoisonné, mais quand on n’a pas goûté à la Ligue des champions depuis six ans, on l’accepte bien volontiers.

    L'OL n'a plus connu cette situation depuis 2013

    En parlant de cadeau, l’OL n’a pas saisi celui offert par le LOSC dimanche soir. Il s’est piteusement incliné contre Lens (0-4) et devra donc passer par ces fameux tours de qualification, piégeux à souhait. Cele fera bientôt treize ans que l’OL n’était plus passé par cette voie, et la dernière fois, le sort n’avait pas souri aux Lyonnais. Pour leur troisième tour préliminaire, les joueurs de Rémi Garde viennent à bout, difficilement, du Grasshopper Zürich, grâce à deux courtes victoires (1-0, 0-1). Les buteurs d'alors s’appellent Milan Bisevac et Clément Grenier.

    Pour les barrages, les Lyonnais subiront la loi de la Real Sociedad d’Antoine Griezmann. Lors de l’aller à Gerland, le français, 22 ans à l’époque, ouvre le score d’un but génial, lui qui, ayant grandi à Mâcon, venait voir jouer l’OL avec son père quand il était plus jeune. La formation basque s’impose sur le même score à l’aller et au retour (0-2, 2-0) et retrouve, alors, la Ligue des champions.

    Seules deux équipes s'en sont sorties en treize ans

    Depuis, les clubs français n’ont pas souvent fait mieux que l’OL. Seuls deux clubs sont parvenus à sortir de ce bourbier. Monaco, en 2016-2017, et Lille, en 2024-2025. Paulo Fonseca avait terminé quatrième avec le LOSC, et c’est Bruno Genesio qui était à la tête de l’équipe qui avait éliminé Fenerbahce puis le Slavia Prague. En 2016-2017, Leonardo Jardim et l’ASM étaient parvenus à se qualifier en venant à bout de Fenerbahce, encore, puis de Villarreal.

    Cette saison, les Niçois ont échoué dès le troisième tour préliminaire, contre Benfica (0-2, 2-0), comme Marseille contre le Panathinaïkos ou Monaco contre le PSV avant eux, lors des saisons précédentes. L’OL sait déjà ce qu'il lui reste à faire et ce ne sera pas une mince affaire.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      pathetikOL - mar 19 Mai 26 à 12 h 58

      j'en arrive à me demander si cette dernière journée n'a pas été une partie de poker menteur où entre Lille, Rennes, OM et OL tout calcul pour éviter la 4e place, celle du c ? ? et l'OL de Fonseca a très mal calculé ! cela confirme à quel point ce format LDC est mal foutu, les relégués devraient être systématiquement rebasculés en Europa !

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    2. Avatar
      Interol - mar 19 Mai 26 à 13 h 13

      Quelqu'un sait-il si une victoire du psg en ldc changerait quelque chose pour notre 4e place?

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    3. OLVictory
      OLVictory - mar 19 Mai 26 à 13 h 13

      Seulement deux réussites françaises pour 14 tentatives, c'est flippant

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    4. Juni38
      Juni38 - mar 19 Mai 26 à 13 h 20

      Ce sera très difficile on le sait .
      Les chances de passer sont minimes , mais peut etre est ce un mal pour un bien , car en LdC si c'est pour se prendre des tôles comme l'OM cette saison....

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    5. Avatar
      Monark - mar 19 Mai 26 à 13 h 39

      Le plus pénalisant c’est la reprise de la saison bien plus tôt avec l ‘incertitude sur l ‘effectif à cette date.
      Mais reste l ‘incertitude sur la victoire d ‘Aston Villa en EL : l’ Équipe envoie le sporting en LDC sans barrages, RMC
      prétend que ce sera l’OL qui sera l’élu .
      Qui croire? Il serait souhaitable que le club communique sur ce sujet, après consultation de l’UEFA.

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