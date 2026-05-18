L'équipe de France U17 et ses cinq joueuses lyonnaises ont échoué en finale de l'Euro. L'Allemagne était plus forte (1-0).

Triste dénouement pour le groupe de Franck Plenecassagne. Après un début d’Euro parfait, avec des victoires face à la Pologne (5-0), l’Espagne (1-0) et la Finlande, l’équipe de France U17 s’était qualifiée aux tirs au buts face à la Norvège (1-1, 3-1 aux t.a.b.), alors que la Lyonnaise Léa Motyka avait ouvert le score. En finale, il fallait se frotter à l’Allemagne, mastodonte européen qui détient le record de victoires dans la compétition (9).

Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne

Les Bleuettes, elles, ne sont parvenues à remporter le trophée qu’à une seule reprise, en 2023. Elles ne partaient pas vraiment favorites, et la logique a été respectée. Après avoir sorti l’Espagne aux tirs au but (0-0, 4-3 aux t.a.b.), la Maanschaft est venue à bout de la France sur le plus petit des scores pour s’offrir, donc, une neuvième couronne européenne. Cette finale était la cinquième dans la compétition pour les Françaises. Elles en ont perdu quatre, dont trois face à l’Allemagne.

La génération 2009 va maintenant pouvoir se concentrer sur la prochaine Coupe du monde. Elle aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre. L’équipe de France devrait toujours être emmenée par ses jeunes lyonnaises, Maëlys Ané et Méhisane Zidi, buteuses lors de l’Euro tout comme Léa Motyka, qui retrouve également sa sœur Emma, capitaine des Bleuettes et associée à Rosie Olando dans la charnière française.