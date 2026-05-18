Actualités
Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
Léa Motyka buteuse avec l’équipe de France à l’Euro U17 (@UEFA)

Euro U17 : la France et ses joueuses d'OL Lyonnes finissent avec l'argent

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • L'équipe de France U17 et ses cinq joueuses lyonnaises ont échoué en finale de l'Euro. L'Allemagne était plus forte (1-0).

    Triste dénouement pour le groupe de Franck Plenecassagne. Après un début d’Euro parfait, avec des victoires face à la Pologne (5-0), l’Espagne (1-0) et la Finlande, l’équipe de France U17 s’était qualifiée aux tirs au buts face à la Norvège (1-1, 3-1 aux t.a.b.), alors que la Lyonnaise Léa Motyka avait ouvert le score. En finale, il fallait se frotter à l’Allemagne, mastodonte européen qui détient le record de victoires dans la compétition (9).

    Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne

    Les Bleuettes, elles, ne sont parvenues à remporter le trophée qu’à une seule reprise, en 2023. Elles ne partaient pas vraiment favorites, et la logique a été respectée. Après avoir sorti l’Espagne aux tirs au but (0-0, 4-3 aux t.a.b.), la Maanschaft est venue à bout de la France sur le plus petit des scores pour s’offrir, donc, une neuvième couronne européenne. Cette finale était la cinquième dans la compétition pour les Françaises. Elles en ont perdu quatre, dont trois face à l’Allemagne.

    La génération 2009 va maintenant pouvoir se concentrer sur la prochaine Coupe du monde. Elle aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre. L’équipe de France devrait toujours être emmenée par ses jeunes lyonnaises, Maëlys Ané et Méhisane Zidi, buteuses lors de l’Euro tout comme Léa Motyka, qui retrouve également sa sœur Emma, capitaine des Bleuettes et associée à Rosie Olando dans la charnière française.

    à lire également
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL : Endrick est déjà rentré à Madrid
    1 commentaire
    1. chignol
      chignol - lun 18 Mai 26 à 19 h 06

      Rien de déshonorant dans ce résultat, bien au contraire. Pour avoir regardé des bouts de matchs et les résumés, je trouve qu'il y a de bons éléments dans cette équipe, parmi lesquels nos Lyonnaises ne déparent pas. Et surtout une très bonne défense (cf. le gros hold-up contre l'Espagne pendant la phase de groupes).

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 18 05 2026
    OL, Lens, Ligue des champions... TKYDG en direct 18:55
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : la France et ses joueuses d'OL Lyonnes finissent avec l'argent 18:00
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL : Endrick est déjà rentré à Madrid 17:17
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement avant le PSG
    OL : six semaines de vacances et une reprise le 29 juin 16:25
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Lens (0-4) : la raison de la sortie de Kluivert à la mi-temps 15:35
    Ada Hegerberg (OL) contre Barcelone en 2022
    OL Lyonnes - Barcelone : une fan-zone place des Terreaux samedi prochain 14:46
    Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
    OL - Lens (0-4) : Di Nallo méritait un tout autre hommage 14:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Tolisso (OL) sur son absence de la liste des Bleus : "J’ai tout donné, je n’ai aucun regret" 13:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    OL - Lens (0-4) : Sage a joué un bien mauvais tour à son ancien club 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Dates, équipes déjà qualifiées… Ce que l’on sait déjà du chemin de l’OL pour la Ligue des champions 11:45
    Endrick fait ses adieux à l'OL contre Lens
    Mercato : Endrick et l’OL, "aujourd’hui, c’est terminé" 11:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Fonseca après OL - Lens (0-4) : "Ce match ne m'a pas plu" 10:15
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Matthieu Louis-Jean (OL) : "On a déjà commencé à préparer le mercato" 09:30
    Clinton Mata lors d'OL - Lens
    Mata après OL - Lens (0-4) : "Une honte ce qu'on a proposé" 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Tolisso sur le départ ? Le capitaine de l'OL répond 08:00
    Afonso Moreira lors d'OL - Lens
    OL : une quatrième place qui ne peut éclipser les regrets et l'amertume 07:30
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Tolisso après OL - Lens (0-4) : "On a fait un non-match" 00:12
    Saud Abdulhamid (Lens) face à Clinton Mata et Abner (OL)
    OL - Lens (0-4) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 17/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut