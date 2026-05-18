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Ada Hegerberg (OL) contre Barcelone en 2022
Ada Hegerberg (OL) contre Barcelone en 2022 (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

OL Lyonnes - Barcelone : une fan-zone place des Terreaux samedi prochain

  • par David Hernandez

    • Dans le cadre de la finale de la Ligue des champions féminine, le club d'OL Lyonnes et la Ville de Lyon ont convenu de l'installation d'une fan-zone du côté de la Place des Terreaux.

    Encore une fois, elle sera la seule équipe à ramener un trophée au club cette saison. Elles en ramèneront même plusieurs puisqu'OL Lyonnes a déjà remporté la Coupe de France et la Coupe LFFP. Mais l'appétit lyonnais ne s'arrête pas là et l'ambition est clairement de faire le quadruplé. Cela veut donc dire ajouter la Ligue des champions et la Première Ligue au rayon des titres acquis en 2025-2026. Avant de penser au championnat, il y a une couronne européenne à reconquérir du côté d'Oslo ce samedi 23 mai à 18h. Face aux rivales du FC Barcelone, Ada Hegerberg et ses coéquipières veulent mettre fin à quatre saisons sans trophée dans la compétition.

    Une fan-zone et la diffusion de la finale

    En Norvège, OL Lyonnes espère compter sur ses fidèles supporters et pourra compter sur le soutien des autres du côté de Lyon. Selon les informations collectées par Olympique-et-Lyonnais, le club lyonnais et la Ville de Lyon ont trouvé un terrain d'entente pour mettre en place une fan-zone du côté de la Place des Terreaux. Cela permettra de se réunir en nombre en plein air avec la diffusion de cette finale de Ligue des champions dont le coup d'envoi sera donné à 18h. Une belle initiative pour la promotion du football féminin en France mais aussi à Lyon, avec l'espoir de rameuter du monde à Décines le 29 mai prochain pour la finale de Première Ligue contre le Paris FC.

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