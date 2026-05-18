Quelques jours après la triste nouvelle, l’OL avait choisi de rendre hommage à Fleury Di Nallo. Il a été à la hauteur de la carrière du "Petit Prince de Gerland" au contraire de la prestation des Lyonnais contre Lens.

Le Kop Virage Nord avait choisi de mettre les petits plats dans les grands. Pour saluer la carrière et l'empreinte laissée par Fleury Di Nallo à l'OL, cela en valait la peine. Quatre jours après la mort du meilleur buteur de l'histoire du club lyonnais, le travail réalisé par les supporters a été à la hauteur du statut de légende de Di Nallo. Un travail colossal qui a permis aux plus de 58 000 spectateurs de contempler un tifo de très haut niveau. Bien avant que les joueurs lyonnais et lensois ne rentrent sur la pelouse pour en découdre, un jeune Fleury Di Nallo assis sur son trône a tranquillement été érigé au centre du Virage Nord, avec le stade de Gerland derrière lui et d'autres grands joueurs (Anderson, Chiesa, Caveglia, Juninho, Lacombe, Lisandro Lopez) à ses côtés. Une œuvre majestueuse qui a fait son effet.

Tous les flashs de téléphone allumés à la 10e minute

Quand les joueurs de l'OL ont arboré un tee-shirt noir à l'échauffement d'avant-match avec l'inscription au dos "Le Petit Prince de Gerland" et son célèbre numéro 10, les spectateurs ont entamé une longue minute d'applaudissements avant le coup d'envoi. Et à la dixième minute, au moment où une photo de Bernard Lacombe et Fleury Di Nallo est apparue sur les écrans géants du Parc OL, c'est tout un stade, déjà tout de blanc vêtu, qui a sorti son téléphone et allumé le flash pour un ultime hommage à ses deux légendes. Dommage que les joueurs lyonnais n'aient, eux, pas respecté tout cela sur le terrain avec une prestation à la hauteur de l'évènement et de l'émotion...