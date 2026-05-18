Fonseca après OL - Lens (0-4) : "Ce match ne m'a pas plu"

Dans son duel tactique avec Pierre Sage, Paulo Fonseca n'a pas existé à l'image de son équipe. L'entraîneur de l'OL avait, comme beaucoup, un sentiment partagé à l'issue de la rencontre entre frustration de la défaite et satisfaction de finir quatrième.

Que vous inspire ce net revers de l'OL devant Lens (4-0) ?

Paulo Fonseca : C’est un mix de sentiments. C’était très difficile. L’équipe a subi la pression de Lens. Cette équipe est venue quatre fois, a tenté quatre fois et a marqué quatre fois. On a mal défendu, on n’a pas eu l’agressivité, et le résultat est là. Après je suis très content de la saison. Le match contre Lens ne m’a pas plu.

Qu’avez-vous dit à vos joueurs à la pause ?

Je n’étais pas content du tout, être mené 3-0 ce n’était pas normal. Après, je n’ai pas eu le temps de voir les joueurs à la fin du match, mais je suis satisfait de leur saison.

Êtes-vous déçu de ne pas voir vu votre équipe avoir un peu d'orgueil ?

L’équipe n’a pas beaucoup d’expérience et, dans ces moments de pression, c’est difficile. Après avoir encaissé quatre buts contre une grande équipe comme Lens, il est très dur d’avoir une réaction. Mais la saison a été magnifique, c’était difficile d’imaginer terminer 4e.