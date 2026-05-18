Fonseca après OL - Lens (0-4) : "Ce match ne m'a pas plu"

Dans son duel tactique avec Pierre Sage, Paulo Fonseca n'a pas existé à l'image de son équipe. L'entraîneur de l'OL avait, comme beaucoup, un sentiment partagé à l'issue de la rencontre entre frustration de la défaite et satisfaction de finir quatrième.
Que vous inspire ce net revers de l'OL devant Lens (4-0) ?
Paulo Fonseca : C’est un mix de sentiments. C’était très difficile. L’équipe a subi la pression de Lens. Cette équipe est venue quatre fois, a tenté quatre fois et a marqué quatre fois. On a mal défendu, on n’a pas eu l’agressivité, et le résultat est là. Après je suis très content de la saison. Le match contre Lens ne m’a pas plu.
Qu’avez-vous dit à vos joueurs à la pause ?
Je n’étais pas content du tout, être mené 3-0 ce n’était pas normal. Après, je n’ai pas eu le temps de voir les joueurs à la fin du match, mais je suis satisfait de leur saison.
Êtes-vous déçu de ne pas voir vu votre équipe avoir un peu d'orgueil ?
L’équipe n’a pas beaucoup d’expérience et, dans ces moments de pression, c’est difficile. Après avoir encaissé quatre buts contre une grande équipe comme Lens, il est très dur d’avoir une réaction. Mais la saison a été magnifique, c’était difficile d’imaginer terminer 4e.
La défense a été nulle ce soir, Mangala inclus.
hallucinant
"je n’ai pas eu le temps de voir les joueurs à la fin du match"
Surement en train de faire son sac pour se tirer
Ils sont deja tous à l'autre bout du monde.
Ils ont déjà zappé..
" Ce match ne m'a pas plu..." Il va en sortir encore beaucoup des comme ça!
Partez en vacances Monsieur Fonseca vous les avez bien méritées ! Respect pour votre travail.
Je reconnais aussi qu'il n'a pas totalement la maîtrise du francais et de ses nuances peut-être...
Nous sommes 4ème ! Nous sommes en LdC !
Moi non plus ca ne m'a pas plu...
Mais ce qui nous a le moins plu reste encore cette capacité qu'on a eu tout au long de la saison à tout gacher dès que c'était à notre porté.
Finalement, la defaite contre toulouse me reste vraiment en travers de la gorge.... On gagne le PSG pour se faire taper lamentablement là bas et perdre la 3eme place...
Je sais qu'on doit se dire que ca aurait pu etre pire, L2, etc.... mais j'ai perso vraiment du mal à l'admettre.
On sait dors et déjà qu'une équipe "à notre portée" dans les barrages nous éliminera d'entrée.
Bref, je suis dégoutté alors qu'en soit, je ne devrais pas... mais bon. l'aigritude prédomine quand même beaucoup..
Le match d'hier ne sera jamais vu comme frustrant vu le nombre de fois où des points ont été sûrement perdu très bêtement. Bien sûr il en est de même pour les autres mais quand on voit cette fin de saison à quoi cela peut se jouer, c'est d'autant plus frustrant qu'un tout petit match mieux appréhender dans la saison aurait changé les choses(même pas d'exemple car il y a plusieurs !).
Merci en tout cas à Pierre Sage d'être venu avec son équipe au Groupama pour jouer ainsi ! Ça force toujours autant le respect.
c est bien , avec toi on bat les records : on prend 3 buts en 10 mn avec MU . 4 buts a 0 chez nous et certains t aiment encore , tu es incapable de remporter un match important et on t aime encore , a croire qu a LOL on se contente de vraiment peu, Fonseca dehors !
On a commencé la saison en défendant très bien, avec plein de clean sheet , une équipe soudée qui faisait bloc
Mais on la termine a l'inverse avec des courants d'air dans la défense .
Je pense que c'est toute l'équipe qui a mal défendu et n'a pas fait bloc comme ils ont su le faire dans la saison.
Morton a beaucoup manqué et mangala était trop court , en reprise .
Il y avait une usure mentale et physique , c'est difficile a expliquer .
Lens tire 4 fois aux buts et ca rentre . Greif n'a pas fait un arrêt , il a juste du aller chercher le ballon au fond des filets .
Étrange fin de saison qui se termine par une 4eme place inespérée malgré ces deux gros couacs pour finir .
Bonjour à tous,
L’OL termine ce marathon à une belle 4ᵉ place !
Je lis beaucoup de commentaires depuis la fin de saison et, comme souvent, il y a les satisfaits et les insatisfaits. Les satisfaits passent parfois auprès des autres pour des “ravis de la crèche”, voire pour certains comme l’explication de tous les maux du football français… alors qu’au final, on parle simplement de football et d’opinions différentes. On peut débattre sans tomber dans les attaques gratuites ou les raccourcis faciles.
À l’inverse, les insatisfaits sont parfois vus comme des “pisse-froids” incapables d’apprécier les progrès réalisés. Pourtant, chaque avis mérite d’être entendu, à condition d’accepter un échange posé et constructif.
Pour ma part, je suis satisfait de la saison qui vient de s’écouler. Satisfait ne veut pas dire euphorique ni aveugle, mais simplement reconnaître qu’il y a eu davantage de positif que de négatif.
Pourquoi ?
Parce que la nouvelle direction a récupéré un club dans une situation délicate. Après avoir validé le maintien en Ligue 1 auprès de la DNCG, elle a dû gérer les départs de plusieurs cadres importants comme Lacazette, Cherki ou Mikautadze, tout en étant privée une bonne partie de la saison de son principal atout offensif, Fofana.
Dans ce contexte compliqué, avec un budget restreint et un timing serré lié aux incertitudes financières, la cellule de recrutement a su se montrer inventive. Elle a trouvé des profils intéressants, complété intelligemment l’effectif, tout en réduisant drastiquement la masse salariale et en respectant une vraie rigueur financière.
Le staff, lui, a réussi à donner une identité de jeu à cette équipe, à créer un collectif cohérent, à faire progresser de jeunes joueurs et à intégrer des recrues qui n’avaient encore jamais évolué à ce niveau. Résultat : une 4ᵉ place que l’OL n’avait plus atteinte depuis la saison 2020-2021.
En Coupe de France, nous tombons face à une belle équipe lensoise en quart de finale. En Europa League, nous sortons en huitième contre le Celta Vigo, une équipe qui a su répondre présente au bon moment, contrairement à nous. Certes, le tirage pouvait laisser espérer mieux, mais il faut aussi rappeler que nous avions parfaitement assumé notre statut en terminant premiers de la phase de championnat.
Bien sûr, il y a des regrets : cette Coupe de France qui échappe encore au club malgré l’élimination du PSG, ou cette sortie européenne contre un adversaire qui semblait à notre portée. Mais au-delà de ces déceptions, je retiens surtout l’image d’un groupe soudé, combatif et porteur d’espoir.
Cette saison a redonné une perspective et un avenir à un club qui, il y a encore quelques mois, semblait manquer cruellement d’horizon.
Allez l’OL.