L'OL en 4-3-3 avec Kluivert et Sulc, Abner au milieu

Ce dimanche, l'OL joue son avenir européen en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Pour cette ultime rencontre contre le RC Lens, Paulo Fonseca a revu son schéma tactique avec une défense à trois.
Ligue des champions ou Ligue Europa. C'est la question qui tient en haleine tout un stade ce dimanche soir à Décines. Pour la dernière journée de Ligue 1, l'OL affronte Lens avec un infime espoir de retrouver la C1 la saison prochaine. Il faudra pour cela gagner et espérer un faux pas de Lille. Toutefois, en plus de cet objectif européen, les Lyonnais espèrent avant tout finir sur une note positive cette saison qui a dépassé les espérances. Dans un Parc OL plein et tout de blanc vêtu, Paulo Fonseca espère une réaction de ses joueurs après le non-match à Toulouse il y a une semaine. Pour ce faire, le Portugais a choisi de changer ses joueurs et sa disposition tactique.
La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Mangala, Tolisso, Abner - Endrick, Sulc, Moreira
Bonsoir tout le monde,
Espérons que cela nous permette a minima d'assurer la 4e place !
Pour espérer mieux, cela dépendra de Lille et d'Auxerre...
Je kiffe ce 11,
Allez les gones !
pas fan de cette organisation après ça a marché contre le PSG donc Lens risque de dominer le match, à voir ce que l'OL peut faire en contre
pas fan de cette organisation après ça a marché contre le PSG donc Lens risque de dominer le match, à voir ce que l'OL peut faire en contre
Allez l'ol
pourquoi pas ? moins de prévisibilité ce qui peut être une bonne chose, bon équilibre défensif offensif, nécessaire contre Lens, à voir donc, allez l'OL ! Entrées possibles de Tagliafico, Nartey, Fofana, Himbert ou Yaremtchuk ? on joue contre un Lens amoindri pas de Sangaré, Saint Maximin et Edouard, l'OL se doit de bien finir, allez l'OL ! scandaleux que ce match soit sur Bein !
L'inconvénient majeur de ce dispositif est que l'animation offensive est très dépendante des participations actives de AMN et Abner qui sont très irréguliers d'un match à l'autre.
Espérons que ce soir soit un bon jour pour eux et donc pour nous.
Pas seulement, Kluivert aime monter, et Coco aussi. Moi, elle me plait cette compo. Avec l'absence de Morton, il était dangereux de repartir avec le même dispositif car Mangala ne ratisse peut-être pas autant que lui. Et le fait d'avoir 3 DC, cela peut permettre de corriger les erreurs de marquages de AMN, et d'éviter qu'on soit trop en danger quand il y a des ballons dans son dos.
Allez l'OL, il faut le gagner, ce match !
"Allez les gones, faites-nous plaisir" !
"Allez l'OL" et une immense pensée pour "Nanard" et pour le "Petit Prince de Gerland "qui est devenu "Roi de Lyon" !
Salut,
Contraint et forcé sur beIN pour pouvoir voir l'intégralité du match.
Si quelqun peut nous tenir au courant de Lille et Rennes, merci !
Victoire obligatoire à la mémoire de notre Petit Prince .😥
ALLEZ L'OL ! 💖💙
PF s'adapte et modifie : très bien !
Dommage pas fait pour Toulouse...
C'est fait !
La gagne ce soir!
Je suis au Groupama...tout blàc!
Salut olgoneforever ! Fallait pas se mettre en black mais en blanc 😟
😉😄
Lens met une équipe bis.
Pas le droit à l'erreur.
seulement Abdulhamid, Thauvin et Saïd en titulaires habituels.
J'avais complètement zappé que Gorgelin était à Lens.
ça peut aussi être le même système que d'habitude avec Kluivert à gauche et Abner au milieu.
ce que j aime bien dans cette compo c est qu on aura pas ce côté fait endrick AMN parce que lens est tres fort de ce côté la
Allez l'OL, la gagne épicétou !
Bonjour toitoi
Un petit lien stp Merci
Bonjour lecirev ! jack49bp.mp7786j2ncsusov57general.ru/fr/football/french-ligue-1-4200276/lyon-vs-rc-lens.html?icg=RlI&ilang=fr
Merci
Et shorturl.re/7jlqt
je ne réagirai pas avec vous, je vais regarder notre match, et j'enchainerai avec le multiplex en différé. En essayant de ne pas connaître les autres résultats (je couperai le commentaires ou je prendrai un lien étranger).
Bonne soirée à tout le monde , allez l'OL !
Allez l'OL
Fait accrocher cette 4 ème place a minima pour espérer jouer dans la cour des grands 🙏🙏
Mais avec Letexier en plus... J'en peux déjà plus.
Comme je suis un mauvais connaisseur de l'histoire de l'OL
Si on pouvait expliquer pourquoi on nous demande de venir en blanc au stade alors que nos couleurs du club sont le rouge et bleu, notamment chanté lors de l'hymne
Pourquoi la couleur principale du maillot est le blanc
Salut J.F.ol,
Puisque visiblement je ne peux pas te partager la réponse (robot censureur), tu la trouveras ici : lyonfoot.com/article/13134/ol-lens-les-supporters-lyonnais-appeles-a-venir-habilles-en-blanc?utm_source=chatgpt.com
Maitland Niles qui commence déjà les dingueries...
Daniel Bravo la faute de français à toutes les phrases ça va être dur de tenir.
AMN, il n y a aura pas deux matchs merdiques d affilee sans conséquences
Om 1 Rennes 0
Il faudrait faire jouer le jeune a la place de AMN. Ce ne serait pas pire
un ancien lyonnais en face qui ne devrait pas marquer 🙂
Amn déjà pris dans son dos ...
Marseille 2 Rennes 0
P'tain de robot qui bouffe les coms😡
Lens est costaud...
On refuse de jouer, je vais en griller une ...
Tu joues à 5 défenseurs à domicile c'est sans surprise...
Et 1-0 pour Lens.
Maitland Niles déjà 5 fois dans son dos. Celle-là est fatale.
AMN il est où ?
Aux fraises.
P... il trottine le bougre.
Joli but de Lens. On n’est pas au niveau en défense
Et du coup on en prend un !
Putain amn encore pris sur le contre c'est pas possible vire le moi du terrain ce bouffon
Les touristes ces nous
Bon bah on prendra le sporting ou Donetsk en barrage
Ou autre... hein pas d affolement je ne connais pas les adversaires potentiels
Moreira qui mène le contre parfait mais aucun lyonnais n'a suivi.
AMN Toulouse bis...
Notre organisation ne fonctionne pas du tout. Il va falloir s'adapter en cours de match (ce que Fonseca n'arrive jamais à faire).
Le robot de m...n'aime pas les smileys non plus
Le même sans, il passe !
Il y a faute rouge mais letexier voit rien
Sage nous salue bien...
Soirée cauchemar on joue à 10 avec amn contre 12 avec Letexier.
Encore un match sans modjo.. pour l'instant. Morton manque pour les relances. Sulc n'a pas encore retrouvé tous ses réflexes
Ils saoulent avec leurs simulations Moreira et Endrick
Ces relances poussives de l'arrière...
Jamais AMN ne doit jouer ce match après Toulouse. En plus Lille a du mal contre Auxerre
Faut vraiment arrêter avec les simulations on a mieux à faire. On casse le jeu et ca nous dessert.
Il semblerait que maitland-niles se soit pris une soufflante par Fonseca. Mais qui a mis Maitland-niles arrière?
Mais c'est clair. Maitland Niles il fait du Maitland Niles. Le responsable c'est Fonseca.
L'ol va se faire rouler dessus par un Lens en tongs
Il manque un défenseur je pense
Et de 2-0. Bon bah ça sent la 4e place.
AMN et Abner à défendre du même côté c'est la catastrophe.
Allez, c'est râpé pour la 3eme place.
Rien à dire. Les Lensois attaquent et ça paye
Bon bah on n y est pas. PF a choisi AMN
Maitland Niles qui regarde le plafond
Bon ok , j’abandonne d’y croire, on est vraiment nul.
La honte
C'est desesperant
On l'a tellement vu venir de loin le naufrage dès qu'on a vu la compo.
Auxerre mène à lille
content pour eux s'ils évitent le barrage et ça laisse Nice en barrage
Put......, c'est pas possible !!!!!!!🤬🤬
Bon la c'est Mangala qui se fait lober puis nos starlettes AMN et Abner qui sont à la buvette
Auxerre mène à Lille, Marseille mène contre rennes. Et nous on a Fonseca qui a décidé de faire le guignol.
Quelle honte à domicile ce soir
Ouverture du score d'Auxerre à Lille, Marseille qui mène 2-0 contre Rennes, la 3ème place est tellement à portée...
Auxerre fait le boulot, et.......PAS NOUS !
Et Tagliafico qui s'échauffe... Comment ne pas l'avoir mis dès le départ? Avec Kluivert à droite.
AMN... Je m'étonnais sur un autre fil de son éventuelle présence ce soir. Eh bien voilà le résultat.
AMN 2 OL 0
Tolisso n'ont plus on ne le voit pas
Bon ben voilà, on va se prendre une bonne grosse raclée.
Lens nous rappelle qu'ils sont meilleurs que nous, et que ce n'est pas un hasard s'ils sont deuxième.
Comme d'habitude, Fonseca nous a sorti une compo dégueulasse de son chapeau et il ne comprend rien à ce qui arrive. la simple idée d'enchaîner une saison de plus avec lui me colle la gerbe.
On est nul
Calmez-vous il reste plus de 60 minutes, on en a vu d'autres et on est remonté quand même.
T'as raison on va mettre trois buts à ce lens sans en encaisser.
On tout our nous Est on se chie dessus pfff
Le gars il fait s'échauffer Tagliafico alors qu'il faut juste virer amn et repasser à 4 derrière avec des joueurs qui savent jouer...
Si on s’en sort 4e il faudra remercier OM
Jouer avec une défense à cinq à la maison quand on doit gagner montre tout le génie de Fonseca et on voit le résultat.
AMN faut vite qu'il dégage, c est pas possible.
en plus a priori il ne comprend pas si Fonseca dit que c est a cause de lui qu'on a pris le premier but.
mais y en a marre.
on se chie dessus, on est a la rue, faut arrêter
c est une honte
On commence à jouer quand ????
Pfffff
au mieux on peut faire nul, ou alors on sera nul
mais c est une honte
Avec un nul on serait 3e…
On peut se les manger…
Je comprend pas notre facon de jouer latéral et on se fait étouffer par le pressing lensois ils sont 10 niveau au dessus de nous..
Bref j'ai zapper