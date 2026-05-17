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Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL en 4-3-3 avec Kluivert et Sulc, Abner au milieu

  • par David Hernandez
  • 99 Commentaires

    • Ce dimanche, l'OL joue son avenir européen en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Pour cette ultime rencontre contre le RC Lens, Paulo Fonseca a revu son schéma tactique avec une défense à trois.

    Ligue des champions ou Ligue Europa. C'est la question qui tient en haleine tout un stade ce dimanche soir à Décines. Pour la dernière journée de Ligue 1, l'OL affronte Lens avec un infime espoir de retrouver la C1 la saison prochaine. Il faudra pour cela gagner et espérer un faux pas de Lille. Toutefois, en plus de cet objectif européen, les Lyonnais espèrent avant tout finir sur une note positive cette saison qui a dépassé les espérances. Dans un Parc OL plein et tout de blanc vêtu, Paulo Fonseca espère une réaction de ses joueurs après le non-match à Toulouse il y a une semaine. Pour ce faire, le Portugais a choisi de changer ses joueurs et sa disposition tactique.

    La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Mangala, Tolisso, Abner - Endrick, Sulc, Moreira

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    99 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 17 Mai 26 à 20 h 08

      Bonsoir tout le monde,

      Espérons que cela nous permette a minima d'assurer la 4e place !
      Pour espérer mieux, cela dépendra de Lille et d'Auxerre...

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    2. Avatar
      stylo - dim 17 Mai 26 à 20 h 09

      Je kiffe ce 11,
      Allez les gones !

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    3. Ledromois
      Ledromois - dim 17 Mai 26 à 20 h 10

      pas fan de cette organisation après ça a marché contre le PSG donc Lens risque de dominer le match, à voir ce que l'OL peut faire en contre

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    4. Ledromois
      Ledromois - dim 17 Mai 26 à 20 h 10

      pas fan de cette organisation après ça a marché contre le PSG donc Lens risque de dominer le match, à voir ce que l'OL peut faire en contre

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    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 20 h 11

      Allez l'ol

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    6. Avatar
      pathetikOL - dim 17 Mai 26 à 20 h 13

      pourquoi pas ? moins de prévisibilité ce qui peut être une bonne chose, bon équilibre défensif offensif, nécessaire contre Lens, à voir donc, allez l'OL ! Entrées possibles de Tagliafico, Nartey, Fofana, Himbert ou Yaremtchuk ? on joue contre un Lens amoindri pas de Sangaré, Saint Maximin et Edouard, l'OL se doit de bien finir, allez l'OL ! scandaleux que ce match soit sur Bein !

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    7. Avatar
      Olbra - dim 17 Mai 26 à 20 h 16

      L'inconvénient majeur de ce dispositif est que l'animation offensive est très dépendante des participations actives de AMN et Abner qui sont très irréguliers d'un match à l'autre.
      Espérons que ce soir soit un bon jour pour eux et donc pour nous.

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      1. Avatar
        Mopi do Brasil - dim 17 Mai 26 à 20 h 36

        Pas seulement, Kluivert aime monter, et Coco aussi. Moi, elle me plait cette compo. Avec l'absence de Morton, il était dangereux de repartir avec le même dispositif car Mangala ne ratisse peut-être pas autant que lui. Et le fait d'avoir 3 DC, cela peut permettre de corriger les erreurs de marquages de AMN, et d'éviter qu'on soit trop en danger quand il y a des ballons dans son dos.
        Allez l'OL, il faut le gagner, ce match !

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    8. Gerard
      Gerard - dim 17 Mai 26 à 20 h 19

      "Allez les gones, faites-nous plaisir" !

      "Allez l'OL" et une immense pensée pour "Nanard" et pour le "Petit Prince de Gerland "qui est devenu "Roi de Lyon" !

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    9. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 20 h 25

      Salut,
      Contraint et forcé sur beIN pour pouvoir voir l'intégralité du match.
      Si quelqun peut nous tenir au courant de Lille et Rennes, merci !
      Victoire obligatoire à la mémoire de notre Petit Prince .😥
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

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    10. Avatar
      olgoneforever - dim 17 Mai 26 à 20 h 25

      PF s'adapte et modifie : très bien !
      Dommage pas fait pour Toulouse...
      C'est fait !
      La gagne ce soir!
      Je suis au Groupama...tout blàc!

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      1. Toitoi
        Toitoi - dim 17 Mai 26 à 20 h 50

        Salut olgoneforever ! Fallait pas se mettre en black mais en blanc 😟
        😉😄

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    11. Tongariro
      Tongariro - dim 17 Mai 26 à 20 h 27

      Lens met une équipe bis.

      Pas le droit à l'erreur.

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      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - dim 17 Mai 26 à 20 h 36

        seulement Abdulhamid, Thauvin et Saïd en titulaires habituels.
        J'avais complètement zappé que Gorgelin était à Lens.

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    12. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 17 Mai 26 à 20 h 35

      ça peut aussi être le même système que d'habitude avec Kluivert à gauche et Abner au milieu.

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    13. gone16
      gone16 - dim 17 Mai 26 à 20 h 40

      ce que j aime bien dans cette compo c est qu on aura pas ce côté fait endrick AMN parce que lens est tres fort de ce côté la

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    14. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 20 h 44

      Allez l'OL, la gagne épicétou !

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    15. Avatar
      lecirev - dim 17 Mai 26 à 20 h 50

      Bonjour toitoi
      Un petit lien stp Merci

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      1. Toitoi
        Toitoi - dim 17 Mai 26 à 20 h 53

        Bonjour lecirev ! jack49bp.mp7786j2ncsusov57general.ru/fr/football/french-ligue-1-4200276/lyon-vs-rc-lens.html?icg=RlI&ilang=fr

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        1. Avatar
          lecirev - dim 17 Mai 26 à 20 h 57

          Merci

      2. Toitoi
        Toitoi - dim 17 Mai 26 à 20 h 54

        Et shorturl.re/7jlqt

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    16. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 17 Mai 26 à 20 h 50

      je ne réagirai pas avec vous, je vais regarder notre match, et j'enchainerai avec le multiplex en différé. En essayant de ne pas connaître les autres résultats (je couperai le commentaires ou je prendrai un lien étranger).

      Bonne soirée à tout le monde , allez l'OL !

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    17. J.F.ol
      J.F.ol - dim 17 Mai 26 à 20 h 51

      Allez l'OL
      Fait accrocher cette 4 ème place a minima pour espérer jouer dans la cour des grands 🙏🙏

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    18. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 20 h 56

      Mais avec Letexier en plus... J'en peux déjà plus.

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    19. J.F.ol
      J.F.ol - dim 17 Mai 26 à 20 h 57

      Comme je suis un mauvais connaisseur de l'histoire de l'OL
      Si on pouvait expliquer pourquoi on nous demande de venir en blanc au stade alors que nos couleurs du club sont le rouge et bleu, notamment chanté lors de l'hymne
      Pourquoi la couleur principale du maillot est le blanc

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      1. Toitoi
        Toitoi - dim 17 Mai 26 à 21 h 12

        Salut J.F.ol,

        Puisque visiblement je ne peux pas te partager la réponse (robot censureur), tu la trouveras ici : lyonfoot.com/article/13134/ol-lens-les-supporters-lyonnais-appeles-a-venir-habilles-en-blanc?utm_source=chatgpt.com

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    20. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 03

      Maitland Niles qui commence déjà les dingueries...

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    21. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 04

      Daniel Bravo la faute de français à toutes les phrases ça va être dur de tenir.

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    22. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 04

      AMN, il n y a aura pas deux matchs merdiques d affilee sans conséquences

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    23. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 04

      Om 1 Rennes 0

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    24. Avatar
      Vudailleurs - dim 17 Mai 26 à 21 h 05

      Il faudrait faire jouer le jeune a la place de AMN. Ce ne serait pas pire

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    25. Ledromois
      Ledromois - dim 17 Mai 26 à 21 h 06

      un ancien lyonnais en face qui ne devrait pas marquer 🙂

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    26. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 07

      Amn déjà pris dans son dos ...

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    27. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 12

      Marseille 2 Rennes 0

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    28. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 16

      P'tain de robot qui bouffe les coms😡

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    29. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 16

      Lens est costaud...

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    30. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 19

      On refuse de jouer, je vais en griller une ...

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      1. Avatar
        zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 20

        Tu joues à 5 défenseurs à domicile c'est sans surprise...

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    31. Toitoi
      Toitoi - dim 17 Mai 26 à 21 h 20

      Et 1-0 pour Lens.

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    32. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 20

      Maitland Niles déjà 5 fois dans son dos. Celle-là est fatale.

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    33. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 20

      AMN il est où ?

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      1. janot06
        janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 22

        Aux fraises.

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    34. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 21

      P... il trottine le bougre.

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    35. Avatar
      JackP - dim 17 Mai 26 à 21 h 21

      Joli but de Lens. On n’est pas au niveau en défense

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    36. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 22

      Et du coup on en prend un !

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    37. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 22

      Putain amn encore pris sur le contre c'est pas possible vire le moi du terrain ce bouffon

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      1. gone69
        gone69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 22

        Les touristes ces nous

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    38. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 22

      Bon bah on prendra le sporting ou Donetsk en barrage

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    39. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 23

      Ou autre... hein pas d affolement je ne connais pas les adversaires potentiels

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    40. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 23

      Moreira qui mène le contre parfait mais aucun lyonnais n'a suivi.

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    41. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 23

      AMN Toulouse bis...

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    42. Avatar
      Olbra - dim 17 Mai 26 à 21 h 24

      Notre organisation ne fonctionne pas du tout. Il va falloir s'adapter en cours de match (ce que Fonseca n'arrive jamais à faire).

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    43. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 24

      Le robot de m...n'aime pas les smileys non plus
      Le même sans, il passe !

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    44. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 24

      Il y a faute rouge mais letexier voit rien

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    45. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 25

      Sage nous salue bien...

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    46. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 25

      Soirée cauchemar on joue à 10 avec amn contre 12 avec Letexier.

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    47. Avatar
      Vudailleurs - dim 17 Mai 26 à 21 h 26

      Encore un match sans modjo.. pour l'instant. Morton manque pour les relances. Sulc n'a pas encore retrouvé tous ses réflexes

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    48. Avatar
      Vudailleurs - dim 17 Mai 26 à 21 h 27

      Ils saoulent avec leurs simulations Moreira et Endrick

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    49. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 27

      Ces relances poussives de l'arrière...

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    50. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 28

      Jamais AMN ne doit jouer ce match après Toulouse. En plus Lille a du mal contre Auxerre

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    51. Avatar
      Vudailleurs - dim 17 Mai 26 à 21 h 30

      Faut vraiment arrêter avec les simulations on a mieux à faire. On casse le jeu et ca nous dessert.

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    52. Rockaddict
      Rockaddict - dim 17 Mai 26 à 21 h 30

      Il semblerait que maitland-niles se soit pris une soufflante par Fonseca. Mais qui a mis Maitland-niles arrière?

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      1. Avatar
        zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 31

        Mais c'est clair. Maitland Niles il fait du Maitland Niles. Le responsable c'est Fonseca.

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    53. Ledromois
      Ledromois - dim 17 Mai 26 à 21 h 31

      L'ol va se faire rouler dessus par un Lens en tongs
      Il manque un défenseur je pense

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    54. Toitoi
      Toitoi - dim 17 Mai 26 à 21 h 32

      Et de 2-0. Bon bah ça sent la 4e place.

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    55. Avatar
      Olbra - dim 17 Mai 26 à 21 h 32

      AMN et Abner à défendre du même côté c'est la catastrophe.

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    56. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 32

      Allez, c'est râpé pour la 3eme place.

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    57. Avatar
      JackP - dim 17 Mai 26 à 21 h 32

      Rien à dire. Les Lensois attaquent et ça paye

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    58. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 33

      Bon bah on n y est pas. PF a choisi AMN

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    59. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 33

      Maitland Niles qui regarde le plafond

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    60. Jerinho
      Jerinho - dim 17 Mai 26 à 21 h 33

      Bon ok , j’abandonne d’y croire, on est vraiment nul.

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    61. Avatar
      ggs - dim 17 Mai 26 à 21 h 33

      La honte
      C'est desesperant

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    62. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 33

      On l'a tellement vu venir de loin le naufrage dès qu'on a vu la compo.

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    63. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 34

      Auxerre mène à lille

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      1. Ledromois
        Ledromois - dim 17 Mai 26 à 21 h 35

        content pour eux s'ils évitent le barrage et ça laisse Nice en barrage

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    64. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 34

      Put......, c'est pas possible !!!!!!!🤬🤬

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    65. Avatar
      Vudailleurs - dim 17 Mai 26 à 21 h 34

      Bon la c'est Mangala qui se fait lober puis nos starlettes AMN et Abner qui sont à la buvette

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    66. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 34

      Auxerre mène à Lille, Marseille mène contre rennes. Et nous on a Fonseca qui a décidé de faire le guignol.

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    67. dugenou
      dugenou - dim 17 Mai 26 à 21 h 34

      Quelle honte à domicile ce soir

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    68. Avatar
      Tom63 - dim 17 Mai 26 à 21 h 35

      Ouverture du score d'Auxerre à Lille, Marseille qui mène 2-0 contre Rennes, la 3ème place est tellement à portée...

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    69. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 35

      Auxerre fait le boulot, et.......PAS NOUS !

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    70. Rockaddict
      Rockaddict - dim 17 Mai 26 à 21 h 35

      Et Tagliafico qui s'échauffe... Comment ne pas l'avoir mis dès le départ? Avec Kluivert à droite.

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    71. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 21 h 35

      AMN... Je m'étonnais sur un autre fil de son éventuelle présence ce soir. Eh bien voilà le résultat.
      AMN 2 OL 0

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    72. Avatar
      Vudailleurs - dim 17 Mai 26 à 21 h 36

      Tolisso n'ont plus on ne le voit pas

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    73. Avatar
      gOLdorak - dim 17 Mai 26 à 21 h 36

      Bon ben voilà, on va se prendre une bonne grosse raclée.

      Lens nous rappelle qu'ils sont meilleurs que nous, et que ce n'est pas un hasard s'ils sont deuxième.

      Comme d'habitude, Fonseca nous a sorti une compo dégueulasse de son chapeau et il ne comprend rien à ce qui arrive. la simple idée d'enchaîner une saison de plus avec lui me colle la gerbe.

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    74. gone69
      gone69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 37

      On est nul

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    75. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 21 h 37

      Calmez-vous il reste plus de 60 minutes, on en a vu d'autres et on est remonté quand même.

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      1. Avatar
        zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 38

        T'as raison on va mettre trois buts à ce lens sans en encaisser.

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    76. gone69
      gone69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 38

      On tout our nous Est on se chie dessus pfff

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    77. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 21 h 38

      Le gars il fait s'échauffer Tagliafico alors qu'il faut juste virer amn et repasser à 4 derrière avec des joueurs qui savent jouer...

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    78. Avatar
      stylo - dim 17 Mai 26 à 21 h 38

      Si on s’en sort 4e il faudra remercier OM

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    79. Avatar
      JackP - dim 17 Mai 26 à 21 h 39

      Jouer avec une défense à cinq à la maison quand on doit gagner montre tout le génie de Fonseca et on voit le résultat.

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    80. florentdu42
      florentdu42 - dim 17 Mai 26 à 21 h 39

      AMN faut vite qu'il dégage, c est pas possible.
      en plus a priori il ne comprend pas si Fonseca dit que c est a cause de lui qu'on a pris le premier but.
      mais y en a marre.
      on se chie dessus, on est a la rue, faut arrêter

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    81. florentdu42
      florentdu42 - dim 17 Mai 26 à 21 h 39

      c est une honte

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    82. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 21 h 39

      On commence à jouer quand ????
      Pfffff

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    83. florentdu42
      florentdu42 - dim 17 Mai 26 à 21 h 40

      au mieux on peut faire nul, ou alors on sera nul

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    84. florentdu42
      florentdu42 - dim 17 Mai 26 à 21 h 40

      mais c est une honte

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    85. Avatar
      stylo - dim 17 Mai 26 à 21 h 40

      Avec un nul on serait 3e…
      On peut se les manger…

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    86. Avatar
      leroilyon - dim 17 Mai 26 à 21 h 41

      Je comprend pas notre facon de jouer latéral et on se fait étouffer par le pressing lensois ils sont 10 niveau au dessus de nous..
      Bref j'ai zapper

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