L'OL en 4-3-3 avec Kluivert et Sulc, Abner au milieu

Ce dimanche, l'OL joue son avenir européen en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Pour cette ultime rencontre contre le RC Lens, Paulo Fonseca a revu son schéma tactique avec une défense à trois.

Ligue des champions ou Ligue Europa. C'est la question qui tient en haleine tout un stade ce dimanche soir à Décines. Pour la dernière journée de Ligue 1, l'OL affronte Lens avec un infime espoir de retrouver la C1 la saison prochaine. Il faudra pour cela gagner et espérer un faux pas de Lille. Toutefois, en plus de cet objectif européen, les Lyonnais espèrent avant tout finir sur une note positive cette saison qui a dépassé les espérances. Dans un Parc OL plein et tout de blanc vêtu, Paulo Fonseca espère une réaction de ses joueurs après le non-match à Toulouse il y a une semaine. Pour ce faire, le Portugais a choisi de changer ses joueurs et sa disposition tactique.

La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Mangala, Tolisso, Abner - Endrick, Sulc, Moreira