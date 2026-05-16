OL - Lens : Mangala et Himbert de retour, un groupe de 25

Ce dimanche, l'OL dispute son dernier match de la saison en Ligue 1. Face à Lens, les Lyonnais veulent accrocher la Ligue des champions. Le groupe est au complet, hormis les forfaits déjà actés de Tanner Tessmann et Tyler Morton.

Une dernière sortie pour y croire. Ce dimanche, les joueurs de l'OL n'ont pas à réfléchir. C'était déjà le cas à Toulouse, mais ils ont laissé passer une occasion en or. Alors, il faudrait éviter de faire la même erreur face au RC Lens. Seule la victoire sera belle, même si elle ne sera pas significative de Ligue des champions à tout prix. Néanmoins, cela assurerait la quatrième place à minima, en espérant un faux-pas de Lille dans le même temps. Le travail sera donc déjà à faire à Décines avant de regarder dans le nord de la France.

Des choix faits au dernier moment

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, Paulo Fonseca ne peut pas compter sur Tanner Tessmann ni Tyler Morton, dont les forfaits ont été actés dès vendredi. Ce sont les seuls absents de marque car à côté de ça, l'entraîneur portugais a choisi de convoquer les 25 joueurs à sa disposition. Cela signifie donc les retours d'Orel Mangala et Rémi Himbert, de retour de blessure. Mais aussi ceux de Rachid Ghezzal, Adam Karabec ou encore Noham Kamara, laissés hors du groupe à Toulouse.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer, Kamara - Tolisso, Mangala, De Carvalho, Merah, Nartey - Karabec, Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk, Fofana, Nuamah, Ghezzal, Himbert