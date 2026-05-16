Lens en roue libre contre l’OL ? Sage répond

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • N’ayant plus rien à jouer dans cette Ligue 1 et devant préparer une finale de Coupe de France, Lens pourrait bien ne pas mettre son équipe-type contre l’OL dimanche. Toutefois, Pierre Sage a réfuté l’idée de fausser le championnat.

    Il est déjà revenu en mars dernier pour la Coupe de France, mais ce dimanche sera forcément particulier pour Pierre Sage. L’entraîneur du RC Lens retrouvera e Parc OL pour la première fois en Ligue 1 et il aurait peut-être préféré que ce soit dans d’autres conditions. En effet, l’OL joue son destin européen dans cette 34e et dernière journée de championnat et, suivant le résultat dominical, pourrait bien se retrouver en Ligue Europa alors que tout le monde imaginait la Ligue des champions il y a encore une journée. Ainsi forcément, le passif du coach lensois a donné l’idée à certains supporters lyonnais d’imaginer Lens "lâcher" le match et ainsi faire les affaires de l’OL.

    "Nous aurons un rôle d'arbitre"

    Avec une finale de Coupe de France dans une semaine, les Sang et Or ont clairement un objectif bien plus important que la Ligue 1, où ils sont assurés de finir deuxièmes. Seulement, on a pu voir contre le PSG mercredi dernier que la formation nordiste n’était pas du genre à faire semblant, même sans enjeu. Ce sera également le cas dimanche à Décines. "Nous aurons un rôle d’arbitre et jouer ce rôle, c’est respecter ceux qui nous supportent, qui ont des abonnements pour voir ce match-là, a déclaré Sage en conférence de presse. J’espère faire le même constat que mercredi après le match de Lyon, avec une efficacité supérieure." Si l’OL veut la Ligue des champions, il va devoir aller la chercher par lui-même. 

    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 16 Mai 26 à 8 h 54

      Ça va être un match pour les jeunes lensois qui veulent se montrer.

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    2. Avatar
      KIM K - sam 16 Mai 26 à 8 h 58

      Si l'on avait la chance de marquer rapidement , Lens n'ayant pas besoin d'un résultat ne pousserait sans doute pas pour revenir .

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    3. Juni38
      Juni38 - sam 16 Mai 26 à 9 h 08

      "J’espère faire le même constat que mercredi après le match de Lyon, avec une efficacité supérieure."

      Le ton est donné , Lens ne balancera pas le match ; il va falloir un grand OL et se sortir autrement les doigts qu'à toulouse .

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    4. Avatar
      stylo - sam 16 Mai 26 à 9 h 43

      On a perdu contre Toulouse qui était en roue libre.
      Et on a gagné contre Rennes qui jouait gros.
      Alors…

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