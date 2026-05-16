Lens en roue libre contre l’OL ? Sage répond

N’ayant plus rien à jouer dans cette Ligue 1 et devant préparer une finale de Coupe de France, Lens pourrait bien ne pas mettre son équipe-type contre l’OL dimanche. Toutefois, Pierre Sage a réfuté l’idée de fausser le championnat.

Il est déjà revenu en mars dernier pour la Coupe de France, mais ce dimanche sera forcément particulier pour Pierre Sage. L’entraîneur du RC Lens retrouvera e Parc OL pour la première fois en Ligue 1 et il aurait peut-être préféré que ce soit dans d’autres conditions. En effet, l’OL joue son destin européen dans cette 34e et dernière journée de championnat et, suivant le résultat dominical, pourrait bien se retrouver en Ligue Europa alors que tout le monde imaginait la Ligue des champions il y a encore une journée. Ainsi forcément, le passif du coach lensois a donné l’idée à certains supporters lyonnais d’imaginer Lens "lâcher" le match et ainsi faire les affaires de l’OL.

"Nous aurons un rôle d'arbitre"

Avec une finale de Coupe de France dans une semaine, les Sang et Or ont clairement un objectif bien plus important que la Ligue 1, où ils sont assurés de finir deuxièmes. Seulement, on a pu voir contre le PSG mercredi dernier que la formation nordiste n’était pas du genre à faire semblant, même sans enjeu. Ce sera également le cas dimanche à Décines. "Nous aurons un rôle d’arbitre et jouer ce rôle, c’est respecter ceux qui nous supportent, qui ont des abonnements pour voir ce match-là, a déclaré Sage en conférence de presse. J’espère faire le même constat que mercredi après le match de Lyon, avec une efficacité supérieure." Si l’OL veut la Ligue des champions, il va devoir aller la chercher par lui-même.