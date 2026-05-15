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Romy Fournier (Photo/FFF)

Première Ligue : Romy Fournier au sifflet d'OL Lyonnes - Nantes

  • par Tristan Le Pezennec

    • On connaît l'arbitre de la demi-finale de Première Ligue qui opposera OL Lyonnes à Nantes samedi (18h). Il s'agit de Romy Fournier.

    Le mois de mai est dantesque pour les joueuses d’OL Lyonnes. Victorieuses du PSG en finale de la Coupe de France (4-1), elles sont toujours en course pour un quadruplé fantastique. Dans un peu plus d’une semaine, le 23 mai, elles voyageront à Oslo pour y défier le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions. Les Rhodaniennes tenteront de mettre la main sur un trophée qu’elles n’ont plus remporté depuis 2022.

    Cinquième rencontre d'OL Lyonnes arbitrée cette saison

    Mais d’abord, place au championnat. Après avoir largement dominé la concurrence, le groupe de Jonatan Giraldez a verrouillé sa première place et s’apprête à recevoir le FC Nantes, quatrième, en demi-finales des play-offs. Le match se déroulera samedi (18h) au Parc OL. Pour diriger les débats, c’est Romy Fournier qui a été désignée. L’officielle de 33 ans arbitrera la formation lyonnaise pour la cinquième fois de la saison. Elle était au sifflet en Coupe de France face à Saint-Étienne (6-0) et Marseille (5-1) mais aussi en Première Ligue, contre Strasbourg (5-0) et Fleury (3-0).

    Elle sera assistée par Claire Dewost et Sarah Degage. Morgane Chignard sera quatrième arbitre, alors que Dominique Julien et Emeline Rochebilière seront en charge de la VAR. Cet outil fait son apparition en Première Ligue pour la phase finale.

    En cas de qualification, les coéquipières de Wendie Renard accueilleront le Paris FC ou le PSG en finale le vendredi 29 mai (21h).

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