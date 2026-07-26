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Tabitha Chawinga buteuse lors d'OL Lyonnes - Paris FC
Tabitha Chawinga buteuse lors d’OL Lyonnes – Paris FC (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Première Ligue : les programmations de Fleury et Paris FC dévoilées pour OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • De retour à l'entraînement ce lundi 27 juillet, les joueuses d'OL Lyonnes auront plus d'un mois de préparation avant la reprise de la Première Ligue. Les Fenottes débuteront le vendredi 4 septembre (21h) avec un déplacement à Fleury.

    L'heure de la reprise a sonné pour les joueuses d'OL Lyonnes. Ce lundi 27 juillet, elles ont rendez-vous au GOLTC pour débuter leur préparation estivale avec de nouvelles têtes au sein du groupe de Jonatan Giraldez. Ce dernier va avoir du pain sur la planche avec un peu plus d'un mois pour préparer au mieux le retour de la compétition avec la Première Ligue. Le premier match des Fenottes se tiendra le vendredi 4 septembre à 21h avec un déplacement à Fleury. Les championnes de France lanceront cette saison 2026-2027 de Première Ligue puisque ce duel en Île-de-France sera le premier match du championnat.

    Un horaire idéal pour les familles contre le Paris FC ?

    Les coéquipières de Wendie Renard enchaîneront avec un match à la maison la semaine suivante. Jouant à nouveau tous leurs matchs au Parc OL, les joueuses lyonnaises auront le droit à un choc dès la première à Décines. En effet, le Paris FC débarquera le samedi 12 septembre avec un horaire qui devrait aider à attirer du monde. En effet, le choc entre les deux derniers finalistes des play-offs de Première Ligue se jouera à 13h30. De quoi s'offrir une petite sortie en famille au Parc OL et voir pour la première fois en compétition officielle les nouvelles recrues comme Salma Paralluelo.

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