Depuis une semaine, OL Lyonnes a officialisé quatre départs dans son effectif. Le club s'est certes amoindri sportivement, mais réalise un joli coup financièrement.

En 2024-2025, OL Lyonnes avait réservé tout un après-match pour saluer le départ de très nombreuses joueuses en fin de contrat. Cela avait permis aux supporters de saluer une dernière fois des joueuses qui avaient fait la gloire du club comme Eugénie Le Sommer. Le club avait remis ça en fin de saison dernière avec Lindsey Heaps, en fin de contrat et qui avait annoncé son départ depuis plusieurs mois. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le seul départ, en plus de Teagan Micah.

Mais, il n'en est rien puisque les départs se succèdent depuis quelques jours. Kadidiatou Diani a rejoint de façon surprenante le London City Lionesses tandis que Kysha Sylla a signé à la Juventus Turin. Seulement, le dégraissage n'est pas terminé puisque Sofie Svava a également fait ses valises ces derniers jours pour rejoindre le promu Como 1907, suivie par Alice Sombath ce mardi avec un départ à Tottenham.

Les transferts payants, désormais la norme dans le foot féminin ?

Autant de joueuses qui étaient encore sous contrat jusqu'en juin 2027 et qui ont donc rapporté de l'argent à Michele Kang et au club rhodanien. Pour ces quatre joueuses, OL Lyonnes a récupéré plus d'un million et demi d'euros, selon les chiffres avancés. Dans le détail, cela fait 800 000 euros pour Diani, record pour le club, 150 000 pour Sylla et près d'un demi-million pour Svava, même si aucun chiffre officiel n'a été communiqué pour les deux derniers transferts, tout comme celui d'Alice Sombath. Toutefois, Tottenham annonce un transfert record, laissant penser que le montant est assez conséquent, près 500 000€ selon des sources anglaises. Ayant perdu sportivement avec les pertes de Diani et Svava, OL Lyonnes a au moins réussi à rentabiliser un minimum la dernière année de contrat des joueuses.