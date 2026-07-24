OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean n'a pas dit son dernier mot

L'OL se prépare sur le terrain et s'active en coulisses. Une stratégie incarnée par Matthieu Louis-Jean, qui dessine les prochains contours du mercato en toute discrétion.
Il y a trois ans, Matthieu Louis-Jean rejoignait l'Olympique lyonnais en tant que directeur du recrutement. Une arrivée au sein de l'institution qui avait pu faire jaser au moment de sa signature. Le natif de Rouen arrivait alors tout droit de Marseille, conscient que son travail allait être épié dans la capitale des Gaules. Pour son quatrième mercato estival au club, l'ancien joueur de Nottingham Forest s'est affirmé comme l'homme fort du board rhodanien.
Des critères très spécifiques pour orienter le recrutement
Chez nos confrères du Progrès, le directeur sportif a précisé les intentions de l'OL sur le marché des transferts. "Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties […] On est satisfait de ces premières arrivées, car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire à préparer." À l'heure actuelle, plusieurs recrues ont posé leurs valises à Décines, mais aucun candidat au départ n'a trouvé de point de chute.
"Des joueurs vont arriver, surtout offensivement"
En attendant de dégraisser un effectif bien trop garni à certains postes, Matthieu Louis-Jean confirme la volonté de recruter un buteur rapidement, avant les échéances européennes. "C’est à nous d’être un peu plus intelligents, d’essayer d’être plus créatifs et de trouver des opportunités sur le marché", précise-t-il. "Le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien. On sait ce que l’on doit faire." Des déclarations qui laissent présager de nombreux autres mouvements au sein du groupe de Paulo Fonseca.
On peut donc raisonnablement penser qu'il sous entend "tant que AMN n'est pas parti on ne recrutera pas d'arrière droit"
Oui ce qui est plus que logique !
On sent que Matthieu Louis-Jean a une vision limpide de ses objectifs. C'est un régal de bosser pour et avec ce genre de personne qui sait où elle va et comment elle y va.
En tant que supporter, on ne s'y trompe pas. Personnellement je n'ai jamais vu un directeur technique de ce niveau à l'OL. C'est la personne dont on rêvait qu'elle soit recrutée par le propriétaire de l'OL après 2010, lorsque l'on a commencé à décliner.
Oui enfin j'attendrais encore un peu avant de m'extasier autant sur lui. Le mercato estival dernier était une vraie réussite, j'attends de voir ce que ça va donner pour les nouvelles recrues.
Je pense aussi qu'il faut souligner l'apaisement et la confiance donnée à la cellule de recrutement. Parce que MLJ était déjà là sous Textor et on connait le résultat.
Mais cette fois-ci la direction à l'air de leur faire confiance, et de travailler en lien étroit avec le staff et Fonseca, ce qui me semble primordial.
Ma seule peur, est que la situation économique nous pousse à tenter des "bons coups" sur le marché (ex : Duranville, voir même Nartey en hiver dernier). Des joueurs qui ne correspondent pas forcément au coach et à son plan, mais qui sont potentiellement de belles plus-value économique.
C'est une analyse juste et lucide. Tu mets exactement le doigt sur le vrai nœud du problème : la différence entre réussir des coups sur le marché et bâtir un projet sportif cohérent. C'est le coeur du travail de MLJ, concilier le besoin de faire des bénéfices avec le trading et celui de performer sportivement, voire de gagner un titre