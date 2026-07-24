OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean n'a pas dit son dernier mot

L'OL se prépare sur le terrain et s'active en coulisses. Une stratégie incarnée par Matthieu Louis-Jean, qui dessine les prochains contours du mercato en toute discrétion.

Il y a trois ans, Matthieu Louis-Jean rejoignait l'Olympique lyonnais en tant que directeur du recrutement. Une arrivée au sein de l'institution qui avait pu faire jaser au moment de sa signature. Le natif de Rouen arrivait alors tout droit de Marseille, conscient que son travail allait être épié dans la capitale des Gaules. Pour son quatrième mercato estival au club, l'ancien joueur de Nottingham Forest s'est affirmé comme l'homme fort du board rhodanien.

Des critères très spécifiques pour orienter le recrutement

Chez nos confrères du Progrès, le directeur sportif a précisé les intentions de l'OL sur le marché des transferts. "Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties […] On est satisfait de ces premières arrivées, car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire à préparer." À l'heure actuelle, plusieurs recrues ont posé leurs valises à Décines, mais aucun candidat au départ n'a trouvé de point de chute.

"Des joueurs vont arriver, surtout offensivement"

En attendant de dégraisser un effectif bien trop garni à certains postes, Matthieu Louis-Jean confirme la volonté de recruter un buteur rapidement, avant les échéances européennes. "C’est à nous d’être un peu plus intelligents, d’essayer d’être plus créatifs et de trouver des opportunités sur le marché", précise-t-il. "Le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien. On sait ce que l’on doit faire." Des déclarations qui laissent présager de nombreux autres mouvements au sein du groupe de Paulo Fonseca.