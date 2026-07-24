Comment suivre la rencontre entre l'OL et le VfL Wolfsburg

L'OL dispute ce vendredi le dernier match amical de son stage allemand. Tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette partie contre Wolfsburg.

La défaite concédée face au Slavia Prague (0-2) n'est sans doute pas très importante dans l'esprit de Paulo Fonseca. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso voudront gommer cet accroc ce vendredi au Fuchs-Park-Stadion de Bamberg. À un peu plus de dix jours du premier match officiel de la saison face au Sparta Prague, les joueurs lyonnais vont pouvoir monter encore un peu plus le curseur en affrontant le VfL Wolfsburg. Les deux formations devaient initialement s'affronter au cours de deux périodes de 60 minutes. Le match aura finalement lieu dans un format plus réduit, avec une première mi-temps de 60 minutes et une seconde de 45 minutes.

Un dernier match en Allemagne avant le Betis Séville le 29 juillet

Contrairement à plusieurs formations françaises, l'OL a fait le choix de ne pas diffuser ses rencontres de préparation sur la chaîne Ligue 1 + cet été. Une décision qui a ravi les abonnés d'OL Play, puisque la chaîne du club dispose de l'exclusivité des retransmissions depuis le début de la présaison. Programmé ce vendredi à 14 h, ce match devrait permettre d'affiner les automatismes et donner du temps de jeu aux joueurs qui ont repris l'entrainement plus tardivement.