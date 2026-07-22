OL : Himbert en pleine confiance avant la reprise

Plutôt à son avantage lors de cette présaison, Rémi Himbert est revenu sur la préparation dans une interview diffusée sur la chaîne de l'OL.

Six buts lors des trois premiers matches amicaux. Rémi Himbert affole les compteurs depuis le début de la présaison rhodanienne. De passage devant les caméras d'OL Play depuis le stage de l'OL à Herzogenaurach, le jeune attaquant a livré les clés de sa bonne forme actuelle. "Il n'y a pas de secret, c'est du travail. C'est de l'envie, de la détermination, et puis surtout du plaisir et de la confiance. Je pense que lorsqu'on est en confiance et qu'on est en pleine forme physique, qu'on applique les consignes que le staff nous donne et qu'on applique notre football, ça va tout seul."

Le natif de Saint-Avold ne boude pas son plaisir, mais garde la tête froide. Pour lui, ces rendez-vous estivaux dépassent le simple cadre de la remise en forme. "Ce sont des matches très intéressants qui ne sont souvent pas mis en avant et qui sont très importants. Ça permet au groupe de créer des liens, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain."

Cap sur le tour préliminaire de la Ligue des champions

Au-delà des statistiques et de la cohésion de groupe, c'est bien le rendez-vous européen qui occupe l'esprit du buteur lyonnais. "Maintenant, j'ai hâte d'aborder la saison et de commencer par ce premier tour préliminaire de Ligue des champions."

Un message clair envoyé sur la chaîne du club : Rémi Himbert se sent prêt à franchir un nouveau palier. Le Mosellan, qui affiche une progression constante depuis ses débuts en professionnel, veut désormais s'imposer dans la rotation du groupe de Paulo Fonseca.