Où en est Wolfsburg avant d’affronter l’OL ?

Ce vendredi (14h), l’OL referme la page de son stage en Allemagne avec un amical contre Wolfsburg. Le club allemand, qui évoluera en deuxième division, a disputé trois matchs dans sa préparation.

Un match amical avant de revenir à Décines. En Allemagne depuis samedi, l'OL avait ouvert son stage à l'Adidas Campus avec une rencontre contre le Slavia Prague. Elle s'était soldée par une première défaite estivale (0-2), mais une bonne préparation en vue de ce qui attend les Lyonnais en Ligue des champions. Le stage se refermera ce vendredi 24 juillet avec un nouveau match amical du côté de Bamberg, à quelques kilomètres du campus. Cette nouvelle opposition se fera contre Wolfsburg, pensionnaire de Bundesliga 2 après sa relégation historique la saison dernière. Après avoir affronté des adversaires sur la fin de leur préparation entre le FC Saint-Gall, le Servette FC et le Slavia Prague, l'OL fera face à une formation plutôt sur le même rythme de travail.

Des succès contre des équipes de divisions inférieures

La reprise du championnat n'est fixée que le 8 août pour les Loups, soit quatre jours après le premier match officiel des Lyonnais. Toutefois, si Paulo Fonseca et ses hommes auront encore un match contre le Real Betis pour monter en température, l'amical de vendredi semble être le dernier de l'été si l'on s'en tient au programme avancé par le club allemand. Cela ferait donc quatre matchs de préparation puisque les coéquipiers de Saël Kumbedi en ont déjà disputé trois. Trois succès contre des formations de divisions inférieures avec SC Verl (3e division) battu 3-0 samedi dernier, le FSV Schöningen (4e division) qui s'est incliné 8-2 et enfin un match d'exhibition disputé début juillet et qui s'est terminé sur une large victoire 11-0. Le niveau risque d'être bien plus élevé vendredi pour Wolfsburg face à l'OL.