Mercato : l'OL sur la piste d'un défenseur au Portugal ?

A la recherche d'un attaquant de pointe, l'OL reste à l'affût sur les autres secteurs de jeu, notamment défensif. En ce sens, le profil de Felix Bacher aurait trouvé des partisans au sein du club lyonnais.

Depuis le tirage au sort lundi, tous les regards sont tournés vers le 4 ou 5 août et ce déplacement à Prague pour affronter le Sparta. L'OL souhaite monter en puissance sur les deux semaines de travail qu'il reste afin d'être fin prêt pour ce rendez-vous de Ligue des champions. Paulo Fonseca pourra-t-il compter sur d'autres recrues en plus de Bidstrup, Duranville, Ouedraogo et Boudache ? L'entraîneur portugais l'espère, lui qui aimerait bien que son effectif dispose d'un attaquant de pointe de haut niveau, en plus de Pavel Sulc et Rémi Himbert. La recherche d'une pointe reste le dossier prioritaire, mais la cellule de recrutement continue de prospecter sur les autres postes, notamment défensifs. Avec huit buts encaissés en quatre matchs, l'OL est loin d'être serein sur ce point, même s'il manque Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, retenus à la Coupe du monde.

Des discussions en dessous de cinq millions d'euros ?

Cela pourrait donc bouger, d'autant plus que des départs pourrait intervenir dans ce secteur. D'après Foot Mercato, Matthieu Louis-Jean anticiperait et souhaiterait renforcer la défense avec un profil ciblé du côté du Portugal. Auteur d'un exercice plein avec Estoril, Felix Bacher aurait tapé dans l'œil rhodanien, toujours à la recherche de bons coups à prix raisonnable. A 25 ans, le colosse autrichien (1,90m) pourrait débarquer entre Rhône et Saône pour un montant inférieur à cinq millions d'euros. C'est en tout cas ce que chercherait l'OL au moment d'entamer les discussions avec le club portugais. Avec Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Noham Kamara, la défense centrale est déjà bien pourvu. De quoi laisser penser à un départ ?