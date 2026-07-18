OL - Mercato : la Premier League sur la piste de Šulc ?

Auteur d'une première saison réussie à l'OL, Pavel Šulc a déjoué les pronostics. Avec une valeur marchande qui a fait un bon, le Tchèque peut être un candidat à un départ. D'autant plus que Leeds aurait fait part de son intérêt.

À peine revenu et déjà sur le pont. De retour à l'OL lundi après avoir participé à la Coupe du monde, Pavel Šulc a eu droit à vingt minutes de jeu contre le Servette FC, quarante-huit heures après sa reprise. Le Tchèque sera logiquement présent au stage en Allemagne qui débute ce samedi, toutefois son avenir reste incertain. L'OL est certes à la recherche d'un autre attaquant de pointe, mais le cas Sulc pourrait bien entretenir les conversations de l'été. À l'image d'Afonso Moreira, l'ancien du Viktoria Plzen a connu une saison dernière faste (15 buts et 10 passes) pour sa première en dehors de son pays. Meilleur buteur lyonnais et ayant réussi à s'imposer à la pointe de l'attaque, Pavel Šulc a vu sa valeur grimper et la question est de savoir s'il est capable de rééditer les mêmes performances en 2026-2027.

Une offre à plus de 20 millions d'euros difficilement refusable ?

Des interrogations qui pourraient bien pousser à une vente si une offre plus qu'intéressante arrive sur le bureau des dirigeants lyonnais. Viendra-t-elle de Leeds ? D'après Foot Mercato, le club anglais aurait entamé des discussions avec l'OL sur le dossier Pavel Šulc. Valorisé à plus de 20 millions d'euros par son club, le numéro 10 lyonnais peut-il quitter Décines, un an seulement après son arrivée ? L'OL a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses et une vente à près de trois fois le prix d'achat (7,5 millions d’euros) a de quoi faire réfléchir... Même s'il faudra recruter deux attaquants derrière...