OL - Mercato : la Premier League sur la piste de Šulc ?

Auteur d'une première saison réussie à l'OL, Pavel Šulc a déjoué les pronostics. Avec une valeur marchande qui a fait un bon, le Tchèque peut être un candidat à un départ. D'autant plus que Leeds aurait fait part de son intérêt.
À peine revenu et déjà sur le pont. De retour à l'OL lundi après avoir participé à la Coupe du monde, Pavel Šulc a eu droit à vingt minutes de jeu contre le Servette FC, quarante-huit heures après sa reprise. Le Tchèque sera logiquement présent au stage en Allemagne qui débute ce samedi, toutefois son avenir reste incertain. L'OL est certes à la recherche d'un autre attaquant de pointe, mais le cas Sulc pourrait bien entretenir les conversations de l'été. À l'image d'Afonso Moreira, l'ancien du Viktoria Plzen a connu une saison dernière faste (15 buts et 10 passes) pour sa première en dehors de son pays. Meilleur buteur lyonnais et ayant réussi à s'imposer à la pointe de l'attaque, Pavel Šulc a vu sa valeur grimper et la question est de savoir s'il est capable de rééditer les mêmes performances en 2026-2027.
Une offre à plus de 20 millions d'euros difficilement refusable ?
Des interrogations qui pourraient bien pousser à une vente si une offre plus qu'intéressante arrive sur le bureau des dirigeants lyonnais. Viendra-t-elle de Leeds ? D'après Foot Mercato, le club anglais aurait entamé des discussions avec l'OL sur le dossier Pavel Šulc. Valorisé à plus de 20 millions d'euros par son club, le numéro 10 lyonnais peut-il quitter Décines, un an seulement après son arrivée ? L'OL a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses et une vente à près de trois fois le prix d'achat (7,5 millions d’euros) a de quoi faire réfléchir... Même s'il faudra recruter deux attaquants derrière...
Pavel #Šulc à vendre ?
14 buts. 8 passes décisives.
Et pourtant, je pense qu'un transfert aurait du sens.
1/
Šulc n'est pas un véritable numéro 9.
Il n'a pas non plus le profil d'un ailier, et le milieu de terrain lyonnais est déjà bien fourni.
C'est un joueur très particulier, entre le deuxième attaquant et le milieu offensif.
Or, Fonseca semble vouloir construire son équipe en 4-3-3 avec un vrai avant-centre.
2/
Il y a aussi l'aspect économique.
Lyon l'a recruté pour moins de 10 M€.
Si le club reçoit une offre d'environ 25 M€, la vente me semblerait logique.
Après sa fin de saison et sa Coupe du monde, je ne pense pas que sa valeur ait augmenté. J'aurais même tendance à penser l'inverse.
3/
Regardez les attaquants que Fonseca a utilisés au cours de sa carrière :
Edin Džeko
Olivier Giroud
Alexandre Lacazette
Jonathan David
Georges Mikautadze
Borja Mayoral
Facundo Ferreyra
Júnior Moraes
Aucun n'a vraiment un profil comparable à celui de Šulc.
4/
Sa fin de saison a également été décevante.
Depuis son retour de blessure, il n'a plus eu le même impact qu'avant.
Il n'a pas non plus convaincu pendant la Coupe du monde.
À ce prix-là, il est trop cher pour être remplaçant.
Mais il ne correspond pas non plus au profil du numéro 9 que recherche Fonseca.
5/
Pourquoi a-t-il affiché d'aussi bonnes statistiques ?
Šulc est un joueur qui vit grâce à son énorme volume de course, son pressing et son excellent sens du placement.
C'est ce qui lui permet de marquer beaucoup de buts.
En revanche, dans le jeu combiné et dans sa qualité technique avec le ballon, je ne le vois pas comme un joueur autour duquel on construit toute une attaque.
6/
Je pense que Lyon acceptera une offre si elle correspond à ses exigences.
Šulc n'est pas un mauvais joueur.
Il a simplement besoin d'un système qui mette en valeur ses qualités et masque ses limites.
J'espère donc que, s'il part, il rejoindra un club dont le style de jeu lui conviendra davantage.
Les buts et les passes décisives ne racontent qu'une partie de l'histoire.
La vraie question est surtout : pensez-vous que Šulc soit réellement le bon profil pour le 4-3-3 de Fonseca ?
7/
Je ne serais pas surpris que la saison dernière reste la meilleure de toute sa carrière.
Je sais que beaucoup de supporters français voient les choses différemment, mais en République tchèque, nous ne produisons presque plus de joueurs capables d'éliminer en un contre un, de dribbler avec facilité ou de faire des différences grâce à leur technique.
Nos meilleurs joueurs sont avant tout des combattants : ils courent énormément, appliquent parfaitement les consignes du coach et travaillent pour l'équipe.
À mes yeux, Šulc appartient clairement à cette catégorie.
Dans le un contre un, la vitesse, le dribble et la qualité technique sous pression, il montre encore des limites à ce niveau.
On l'a d'ailleurs vu avec la sélection tchèque pendant la Coupe du monde, où il a eu beaucoup de difficultés avec le ballon.
Je ne pense pas que cela s'explique uniquement par la fatigue, l'altitude ou sa blessure.
Enfin, sa fin de saison en championnat tchèque a montré que lorsque son intensité baisse, même légèrement, son influence sur le jeu diminue fortement.
Personnellement, je le vendrais sans hésiter.
Excellente analyse qui fait bien ressortir les grandes qualité de Sulc mais aussi ses points faibles.
La vraie question est surtout : pensez-vous que Šulc soit réellement le bon profil pour le 4-3-3 de Fonseca ?
Non, je ne pense pas. clairement Fonseca a besoin d'un vrai 9 pour son 4-3-3 et Sulc n'y a pas vraiment sa place, ce qui n'enlève rien à ses qualités.
Merci à toi pour toute ses précisions utile est détaillé..
Sauf que pour moi tu oublie que les meilleurs matchs de Sulc sont en position de 9..
Ce n'était pas un 9 certe et ta description est parfaite mais ca c'était avant qu'il ne signe à l'OL..
ET pour moi aujourd'hui c'est un tres bon 9 et je pense que le meilleur service qu'on peut lui rendre eu egart à son talent et les services qu'il ai pu nous rendre, c'est de le positionner à ce poste et qu'il ne bouge plus..
L'an dernier à du lui faire un bien fou, je suis persuadé que si on le laisse titulaire cette saison a ce poste la il fera mieux ..
Fonseca a mis 10 journée de L1 pour le titularisé à la pointe de l'attaque, le faisant entré en cours de jeu ou sur l'aile et preferant Tolisso ou Satriano en pointe..
A partir du moment ou le met en 9 il claque un doublé d'avant centre contre le PFC et il ne s'arrête plus .
Si il l'avais mis direct dès la premiere journée il finis à 20 buts j'en suis sur..
Apres sur le profil de préférence de Fonseca tu as raison mais se séparer de Sulc serait une plus grosse perte pour moi que Endrick et Moreira..
Il donne l'exemple, il ne lache rien, notre serie de 13 victoire consécutive est en grande parti grâce à lui..
Notre serie de défaite est en grande parti du à son absence..
La fin de saison il est blessé il retrouve sa place uniquement contre Lens à la dernière journée..
Parce que du coup ça donnerait
Greif (Descamps)
AMN (Kango) Mata (Kamara) Niakhaté (Kluivert) Abner (Ouédraogo)
Morton (Nartey) Bidsdrup (Mangala)
Tolisso (Merah)
Nuamah (Boudache) Sulc (Himbert) Fofana (Duranville)
En sachant que y'a Tessmann / Tagliafico / Diawara / Akouokou / DCC / De Carvalho/ Molebe / AGR
AMN si il part faut le remplacer
Mangala je le vois pas partir
Et la question du 9 du coup, si départ de Sulc : à compenser
Et la priorité c'est surtout de vendre le "surplus"