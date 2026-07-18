Actualités
Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Pavel Sulc lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Mercato : la Premier League sur la piste de Šulc ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Auteur d'une première saison réussie à l'OL, Pavel Šulc a déjoué les pronostics. Avec une valeur marchande qui a fait un bon, le Tchèque peut être un candidat à un départ. D'autant plus que Leeds aurait fait part de son intérêt.

    À peine revenu et déjà sur le pont. De retour à l'OL lundi après avoir participé à la Coupe du monde, Pavel Šulc a eu droit à vingt minutes de jeu contre le Servette FC, quarante-huit heures après sa reprise. Le Tchèque sera logiquement présent au stage en Allemagne qui débute ce samedi, toutefois son avenir reste incertain. L'OL est certes à la recherche d'un autre attaquant de pointe, mais le cas Sulc pourrait bien entretenir les conversations de l'été. À l'image d'Afonso Moreira, l'ancien du Viktoria Plzen a connu une saison dernière faste (15 buts et 10 passes) pour sa première en dehors de son pays. Meilleur buteur lyonnais et ayant réussi à s'imposer à la pointe de l'attaque, Pavel Šulc a vu sa valeur grimper et la question est de savoir s'il est capable de rééditer les mêmes performances en 2026-2027.

    Une offre à plus de 20 millions d'euros difficilement refusable ?

    Des interrogations qui pourraient bien pousser à une vente si une offre plus qu'intéressante arrive sur le bureau des dirigeants lyonnais. Viendra-t-elle de Leeds ? D'après Foot Mercato, le club anglais aurait entamé des discussions avec l'OL sur le dossier Pavel Šulc. Valorisé à plus de 20 millions d'euros par son club, le numéro 10 lyonnais peut-il quitter Décines, un an seulement après son arrivée ? L'OL a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses et une vente à près de trois fois le prix d'achat (7,5 millions d’euros) a de quoi faire réfléchir... Même s'il faudra recruter deux attaquants derrière...

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : sans surprise, Fofana et Merah ne participent pas au stage en Allemagne
    4 commentaires
    1. Avatar
      OL Fans CZ SK - sam 18 Juil 26 à 16 h 03

      Pavel #Šulc à vendre ?

      14 buts. 8 passes décisives.
      Et pourtant, je pense qu'un transfert aurait du sens.

      1/

      Šulc n'est pas un véritable numéro 9.

      Il n'a pas non plus le profil d'un ailier, et le milieu de terrain lyonnais est déjà bien fourni.

      C'est un joueur très particulier, entre le deuxième attaquant et le milieu offensif.

      Or, Fonseca semble vouloir construire son équipe en 4-3-3 avec un vrai avant-centre.

      2/

      Il y a aussi l'aspect économique.

      Lyon l'a recruté pour moins de 10 M€.

      Si le club reçoit une offre d'environ 25 M€, la vente me semblerait logique.

      Après sa fin de saison et sa Coupe du monde, je ne pense pas que sa valeur ait augmenté. J'aurais même tendance à penser l'inverse.

      3/

      Regardez les attaquants que Fonseca a utilisés au cours de sa carrière :

      Edin Džeko
      Olivier Giroud
      Alexandre Lacazette
      Jonathan David
      Georges Mikautadze
      Borja Mayoral
      Facundo Ferreyra
      Júnior Moraes

      Aucun n'a vraiment un profil comparable à celui de Šulc.

      4/

      Sa fin de saison a également été décevante.

      Depuis son retour de blessure, il n'a plus eu le même impact qu'avant.

      Il n'a pas non plus convaincu pendant la Coupe du monde.

      À ce prix-là, il est trop cher pour être remplaçant.

      Mais il ne correspond pas non plus au profil du numéro 9 que recherche Fonseca.

      5/

      Pourquoi a-t-il affiché d'aussi bonnes statistiques ?

      Šulc est un joueur qui vit grâce à son énorme volume de course, son pressing et son excellent sens du placement.

      C'est ce qui lui permet de marquer beaucoup de buts.

      En revanche, dans le jeu combiné et dans sa qualité technique avec le ballon, je ne le vois pas comme un joueur autour duquel on construit toute une attaque.

      6/

      Je pense que Lyon acceptera une offre si elle correspond à ses exigences.

      Šulc n'est pas un mauvais joueur.

      Il a simplement besoin d'un système qui mette en valeur ses qualités et masque ses limites.

      J'espère donc que, s'il part, il rejoindra un club dont le style de jeu lui conviendra davantage.

      Les buts et les passes décisives ne racontent qu'une partie de l'histoire.

      La vraie question est surtout : pensez-vous que Šulc soit réellement le bon profil pour le 4-3-3 de Fonseca ?

      7/

      Je ne serais pas surpris que la saison dernière reste la meilleure de toute sa carrière.

      Je sais que beaucoup de supporters français voient les choses différemment, mais en République tchèque, nous ne produisons presque plus de joueurs capables d'éliminer en un contre un, de dribbler avec facilité ou de faire des différences grâce à leur technique.

      Nos meilleurs joueurs sont avant tout des combattants : ils courent énormément, appliquent parfaitement les consignes du coach et travaillent pour l'équipe.

      À mes yeux, Šulc appartient clairement à cette catégorie.

      Dans le un contre un, la vitesse, le dribble et la qualité technique sous pression, il montre encore des limites à ce niveau.

      On l'a d'ailleurs vu avec la sélection tchèque pendant la Coupe du monde, où il a eu beaucoup de difficultés avec le ballon.

      Je ne pense pas que cela s'explique uniquement par la fatigue, l'altitude ou sa blessure.

      Enfin, sa fin de saison en championnat tchèque a montré que lorsque son intensité baisse, même légèrement, son influence sur le jeu diminue fortement.

      Personnellement, je le vendrais sans hésiter.

      Signaler
      1. Avatar
        Vincent - sam 18 Juil 26 à 16 h 14

        Excellente analyse qui fait bien ressortir les grandes qualité de Sulc mais aussi ses points faibles.
        La vraie question est surtout : pensez-vous que Šulc soit réellement le bon profil pour le 4-3-3 de Fonseca ?
        Non, je ne pense pas. clairement Fonseca a besoin d'un vrai 9 pour son 4-3-3 et Sulc n'y a pas vraiment sa place, ce qui n'enlève rien à ses qualités.

        Signaler
      2. Avatar
        leroilyon - sam 18 Juil 26 à 16 h 21

        Merci à toi pour toute ses précisions utile est détaillé..

        Sauf que pour moi tu oublie que les meilleurs matchs de Sulc sont en position de 9..
        Ce n'était pas un 9 certe et ta description est parfaite mais ca c'était avant qu'il ne signe à l'OL..

        ET pour moi aujourd'hui c'est un tres bon 9 et je pense que le meilleur service qu'on peut lui rendre eu egart à son talent et les services qu'il ai pu nous rendre, c'est de le positionner à ce poste et qu'il ne bouge plus..

        L'an dernier à du lui faire un bien fou, je suis persuadé que si on le laisse titulaire cette saison a ce poste la il fera mieux ..
        Fonseca a mis 10 journée de L1 pour le titularisé à la pointe de l'attaque, le faisant entré en cours de jeu ou sur l'aile et preferant Tolisso ou Satriano en pointe..

        A partir du moment ou le met en 9 il claque un doublé d'avant centre contre le PFC et il ne s'arrête plus .
        Si il l'avais mis direct dès la premiere journée il finis à 20 buts j'en suis sur..

        Apres sur le profil de préférence de Fonseca tu as raison mais se séparer de Sulc serait une plus grosse perte pour moi que Endrick et Moreira..
        Il donne l'exemple, il ne lache rien, notre serie de 13 victoire consécutive est en grande parti grâce à lui..
        Notre serie de défaite est en grande parti du à son absence..

        La fin de saison il est blessé il retrouve sa place uniquement contre Lens à la dernière journée..

        Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - sam 18 Juil 26 à 16 h 08

      Parce que du coup ça donnerait

      Greif (Descamps)

      AMN (Kango) Mata (Kamara) Niakhaté (Kluivert) Abner (Ouédraogo)

      Morton (Nartey) Bidsdrup (Mangala)

      Tolisso (Merah)

      Nuamah (Boudache) Sulc (Himbert) Fofana (Duranville)

      En sachant que y'a Tessmann / Tagliafico / Diawara / Akouokou / DCC / De Carvalho/ Molebe / AGR

      AMN si il part faut le remplacer
      Mangala je le vois pas partir
      Et la question du 9 du coup, si départ de Sulc : à compenser
      Et la priorité c'est surtout de vendre le "surplus"

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Mercato : la Premier League sur la piste de Šulc ? 16:00
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : sans surprise, Fofana et Merah ne participent pas au stage en Allemagne 15:24
    Johanna Rytting Kaneryd, nouvelle joueuses d'OL Lyonnes
    Rytting Kaneryd (OL Lyonnes) : "Schelin est une source d'inspiration" 15:00
    Houssem Aouar (OL)
    Et si Aouar recroisait la route de l’OL le 29 juillet prochain ? 14:00
    Sofie Svava lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Mercato : Sofie Svava quitte également OL Lyonnes 12:50
    Lucas Perri, gardien de l'OL
    Mercato : Perri vers le Torino, loin d’être une bonne nouvelle pour l’OL 12:00
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Sofia Bekhaled (OL Lyonnes) participera également à la CAN 11:00
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : des courtisans pour Tagliafico ? 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Mercato - Ligue des champions : l'OL a jusqu'au 30 juillet pour trouver son numéro 9 09:30
    Bidstrup, Boudache, Duranville, Ouédraogo... des recrues à intégrer à l'OL mais "à la bonne mentalité" 08:45
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : du positif dans l'évolution de Khalis Merah 08:00
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Départ pour l'Allemagne ce samedi pour l'OL 07:30
    Comment suivre la rencontre entre l'OL et le Slavia Prague 17/07/26
    Mercato : Estelle Cascarino (ex-OL Lyonnes) définitivement transférée à West Ham 17/07/26
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    Une première opposition entre l'OL et le Slavia Prague 17/07/26
    OL : après trois amicaux, quel Lyonnais a le plus joué ? 17/07/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : voilà plus de dix ans, Paulo Fonseca affrontait Jindřich Trpišovský (Slavia Prague) 17/07/26
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Corentin Tolisso retrouve déjà le sens du but 17/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut