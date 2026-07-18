Débarqué à Leeds à l’été 2025, Lucas Perri n’a pas vraiment convaincu en Premier League. Le gardien brésilien se rapprocherait d’un départ, mais l’OL ne devrait pas toucher son intéressement de 10%.

Certains le disent sur le ton de l’humour, mais cela en dit beaucoup sur la place prise par Dominik Greif depuis un an. À la question de savoir si l’OL y a gagné au change avec le Slovaque, les supporters lyonnais sont plutôt unanimes. Ils sont très peu à regretter le départ de Lucas Perri, qui avait pourtant fait sensation à son arrivée, au point de mettre un terme à l’aventure d’Anthony Lopes avec son club formateur. Le portier brésilien n’est presque plus qu’un lointain souvenir, un an après son départ. Transféré pour 16 millions d’euros, Perri avait rejoint Leeds et fait du bien aux finances lyonnaises.

Un départ autour des dix millions d'euros

Ces dernières auraient bien aimé que le Brésilien rapporte encore un peu d’argent. L’OL avait inclus un intéressement de 10% sur une potentielle plus-value, espérant que le passage en Premier League fasse prendre encore un peu de valeur à son ancien gardien. Peine perdue puisque Lucas Perri n’a joué que 20 matchs, n’étant plus titulaire en 2026. Une situation qui le pousse à réfléchir à un départ et, selon plusieurs médias, il se dirigerait vers le Torino. Or, ce serait pour un montant inférieur aux 16 millions d’euros négociés entre l’OL et Leeds il y a douze mois. Pas d’argent supplémentaire donc.