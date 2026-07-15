Prêtée pendant un an au Washington Spirit puis depuis janvier au Paris FC, Kysha Sylla n'a jamais vraiment eu sa chance à OL Lyonnes. À 22 ans, la défenseure a choisi de mettre le cap vers la Juventus Turin.

Après avoir pas mal recruté en début de mercato, OL Lyonnes dégraisse. Ayant déjà laissé partir Lindsey Heaps pour des retrouvailles avec Denver, le club lyonnais a annoncé ce mercredi le départ de Kadidiatou Diani contre un chèque de 800 000 euros. Le dégraissage ne devrait pas s'arrêter là avec un effectif qui affiche complet, voire plus. En ce sens, l'avenir semblait plus que bouché pour Kysha Sylla. Débarquée dans la capitale des Gaules en 2019 pour y poursuivre sa formation, la polyvalente joueuse n'a jamais réellement eu sa chance.

Trois prêts sur les trois dernières saisons

Lancée par Sonia Bompastor en 2022, Sylla n'a disputé que neuf rencontres avec les Fenottes, enchainant avant tout les prêts. Six mois à Dijon, un an au Washington Spirit et le dernier semestre au Paris FC. Barrée à son poste et à un an de la fin de son contrat, Kysha Sylla et OL Lyonnes ont trouvé un accord pour prendre des chemins différents. En Italie depuis le début de la semaine, l'internationale U23 française vient de s'engager avec la Juventus Turin. Au sein du club du Piémont, elle retrouvera d'anciennes joueuses d'OL Lyonnes avec Estelle Cascarino, de retour d'un prêt à West Ham, ou encore Emilie Mece, qui vient de signer son premier contrat pro.