Estelle Cascarino (ex-OL) se lance dans la musique !

Formée à l'OL en même temps que sa jumelle Delphine, Estelle Cascarino trace sa route. En plus de sa carrière de footballeuse, la latérale s'est lancée dans la musique avec la sortie d'un premier titre.

Entre les footeux et le monde de la musique, la relation est là. Ces deux mondes se côtoient et il n'est pas rare de voir certains footballeurs devenir amis avec des rappeurs, notamment. On pense à Karim Benzema qui avait noué une relation avec Booba et qui n'hésite pas à s'afficher avec Rohff. Et puis il y a ceux qui veulent faire le grand saut et passer derrière le micro. À l'OL, tout le monde se rappelle encore les vidéos de Memphis Depay en train de rapper. Chez les Cascarino, la mélodie est un peu plus douce, mais avec "Vocation", Estelle a choisi d'allier ses deux passions.

Disponible sur les plateformes de streaming

Durant le week-end, l'internationale française, formée à l'Académie et ayant fait ses débuts en pros avec OL Lyonnes, a annoncé la sortie de son premier titre. Sous le nom d'artiste "Casca", la jumelle de Delphine saute dans le grand bain. Dans "Vocation", elle évoque en partie son parcours de footballeuse tout en abordant des thèmes plus personnels. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous pour la défenseuse, prêtée la saison passée à West Ham et qui va retrouver la Juventus Turin. Pour vous faire un avis, le titre est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.