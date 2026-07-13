Avant la Ligue des champions, l’OL doit fermer la boutique

Incapable de garder sa cage inviolée depuis le début de la préparation, l’OL reste sur six matchs de suite à encaisser au moins deux buts. L’assise défensive, un problème à régler avant la Ligue des champions.

Ce fut une matinée portes ouvertes samedi au GOLTC. Avec neuf buts inscrits lors d’OL - FC Saint-Gall, les quelques chanceux ayant pu prendre place dans la tribune du terrain Gérard Houllier n’ont pas fait le déplacement pour rien. Un triplé de Rémi Himbert, le deuxième de suite, des jeunes qui se montrent, mais aussi une certaine fébrilité défensive. Ce ne sont que des matchs amicaux, mais en l’espace de deux sorties contre Mâcon puis la formation suisse, l’OL a déjà encaissé cinq buts. Il y a un an, les Lyonnais n’en avaient concédé que trois sur l’ensemble de la préparation.

Quatre victoires malgré tout

Alors il manque certes des éléments comme Moussa Niakhaté ou Nicolas Tagliafico et il y a des expérimentations, mais la question défensive se pose forcément puisque l’OL est sur une série peu reluisante. En effet, sur ses six dernières sorties toutes compétitions confondues, la formation lyonnaise a encaissé deux buts a minima. Au moment de se projeter sur le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, ce secteur risque d’être le chantier principal de la préparation.

La mauvaise série défensive :

Victoire 3-2 contre Auxerre

Victoire 4-2 contre Rennes

Défaite 2-1 à Toulouse

Défaite 4-0 contre Lens

Victoire 5-2 contre Mâcon 71

Victoire 6-3 contre le FC Saint-Gall