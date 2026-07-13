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Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l’échauffement lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Avant la Ligue des champions, l’OL doit fermer la boutique

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Incapable de garder sa cage inviolée depuis le début de la préparation, l’OL reste sur six matchs de suite à encaisser au moins deux buts. L’assise défensive, un problème à régler avant la Ligue des champions.

    Ce fut une matinée portes ouvertes samedi au GOLTC. Avec neuf buts inscrits lors d’OL - FC Saint-Gall, les quelques chanceux ayant pu prendre place dans la tribune du terrain Gérard Houllier n’ont pas fait le déplacement pour rien. Un triplé de Rémi Himbert, le deuxième de suite, des jeunes qui se montrent, mais aussi une certaine fébrilité défensive. Ce ne sont que des matchs amicaux, mais en l’espace de deux sorties contre Mâcon puis la formation suisse, l’OL a déjà encaissé cinq buts. Il y a un an, les Lyonnais n’en avaient concédé que trois sur l’ensemble de la préparation.

    Quatre victoires malgré tout

    Alors il manque certes des éléments comme Moussa Niakhaté ou Nicolas Tagliafico et il y a des expérimentations, mais la question défensive se pose forcément puisque l’OL est sur une série peu reluisante. En effet, sur ses six dernières sorties toutes compétitions confondues, la formation lyonnaise a encaissé deux buts a minima. Au moment de se projeter sur le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, ce secteur risque d’être le chantier principal de la préparation.

    La mauvaise série défensive :

    Victoire 3-2 contre Auxerre

    Victoire 4-2 contre Rennes

    Défaite 2-1 à Toulouse

    Défaite 4-0 contre Lens

    Victoire 5-2 contre Mâcon 71

    Victoire 6-3 contre le FC Saint-Gall

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 13 Juil 26 à 13 h 52

      L'année dernière l'équipe était très forte défensivement en prépa , n'encaissant quasiment aucun but , et ça c'était logiquement traduit par un début de championnat parfait et une position de leader .
      Cette année c'est plus compliqué , moussa et taglia ne sont pas la ...

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