OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts

L'OL s'est montré actif en ce début de mercato. Dans les prochaines semaines, d'autres joueurs pourraient arriver. C'est en tout cas le souhait de Paulo Fonseca.

À l'OL, le mercato suit son cours. Après un départ rythmé avec quatre recrues, la période est plus calme. Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif, avait expliqué cette conjecture par la Coupe du monde et un démarrage poussif du côté de la Premier League. Mais le club est bien toujours actif, avec notamment un avant-centre dans son viseur. Le groupe est encore loin d'être ficelé, sachant que plusieurs éléments sont voués à partir.

Le coach Paulo Fonseca se prépare donc à observer encore des changements dans son effectif. "On continue de travailler pour recruter d'autres joueurs. Pas seulement un attaquant, mais à d'autres postes. Nous avons de nombreux jeunes qui ne sont pas encore prêts pour être des deuxièmes options", affirmait-il samedi après le succès contre le FC Saint-Gall lors du deuxième amical (6-3).

Molebe et Gomes Rodríguez, futures victimes de la concurrence ?

Il a surtout été question du secteur offensif, dans lequel les places seront chères. C'est pour ça que l'avenir immédiat d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez ne s'inscrira pas forcément entre Rhône et Saône. Les deux footballeurs de 18 ans avaient été prêtés la saison passée en Ligue 2. "Enzo bosse bien, mais honnêtement, ce sera difficile pour lui d'avoir de l'espace, comme pour Alejandro. Ils sont intéressants, mais, et c'est compréhensible, on ne peut pas avoir que Rémi (Himbert) et Alejandro comme solutions en numéro 9. [...] On n'a pas de la place pour tous les jeunes, c'est la vérité, confiait l'entraîneur portugais. Nous avons beaucoup d'ambition. On doit regarder combien ils sont, et je suis sûr qu'ils seront trois ou quatre à rester avec nous."