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Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • L'OL s'est montré actif en ce début de mercato. Dans les prochaines semaines, d'autres joueurs pourraient arriver. C'est en tout cas le souhait de Paulo Fonseca.

    À l'OL, le mercato suit son cours. Après un départ rythmé avec quatre recrues, la période est plus calme. Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif, avait expliqué cette conjecture par la Coupe du monde et un démarrage poussif du côté de la Premier League. Mais le club est bien toujours actif, avec notamment un avant-centre dans son viseur. Le groupe est encore loin d'être ficelé, sachant que plusieurs éléments sont voués à partir.

    Le coach Paulo Fonseca se prépare donc à observer encore des changements dans son effectif. "On continue de travailler pour recruter d'autres joueurs. Pas seulement un attaquant, mais à d'autres postes. Nous avons de nombreux jeunes qui ne sont pas encore prêts pour être des deuxièmes options", affirmait-il samedi après le succès contre le FC Saint-Gall lors du deuxième amical (6-3).

    Molebe et Gomes Rodríguez, futures victimes de la concurrence ?

    Il a surtout été question du secteur offensif, dans lequel les places seront chères. C'est pour ça que l'avenir immédiat d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez ne s'inscrira pas forcément entre Rhône et Saône. Les deux footballeurs de 18 ans avaient été prêtés la saison passée en Ligue 2. "Enzo bosse bien, mais honnêtement, ce sera difficile pour lui d'avoir de l'espace, comme pour Alejandro. Ils sont intéressants, mais, et c'est compréhensible, on ne peut pas avoir que Rémi (Himbert) et Alejandro comme solutions en numéro 9. [...] On n'a pas de la place pour tous les jeunes, c'est la vérité, confiait l'entraîneur portugais. Nous avons beaucoup d'ambition. On doit regarder combien ils sont, et je suis sûr qu'ils seront trois ou quatre à rester avec nous."

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    5 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - dim 12 Juil 26 à 9 h 28

      Je crois qu'il a toujours pas compris qu'on n'a pas de moyens financiers. On a de quoi mettre sur un 9 et c'est tout. Ensuite chaque arrivée sera conditionné a au moins un départ

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      1. OLVictory
        OLVictory - dim 12 Juil 26 à 9 h 48

        Il a très bien compris que l'on ne peut pas tripler ou quadrupler chaque poste.
        Par exemple chez les gardiens ça sera Bengui ou Diarra, mais pas les deux.
        En arrière gauche, on ne pourra pas garder Nico, Abner, Ouédraogo et Laziri, il faudra se séparer de deux d'entre eux.
        Etc.

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    2. Avatar
      KIM K - dim 12 Juil 26 à 10 h 06

      Je pense que cela sous entend aussi la vente de Pavel Sulc ( peut être à Come comme ils disent sur Foot01 )
      Ce qui permettra de mettre plus cher sur un AC ( j'ai entendu parlé de 17 M€ que demande son club pour R Ure ) .

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    3. Avatar
      olgoneforever - dim 12 Juil 26 à 10 h 10

      On apprécie ou pas le coach Fonseca dans son travail mais de là à le prendre pour un "guignol" faut peut-être être plus mesuré !
      Un supporter demande des victoires.
      Un coach demande des recrues.

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    4. Avatar
      Gerland Era - dim 12 Juil 26 à 10 h 12

      Et puis des joueurs de 18 ans, soit c'est des génies et ils sonr titulaires (ca n'arrive quasi jamais, des MBappé...), soit sur un poste, il peut y en avoir un dans la rotation, qui jouera suffisamment pour pourvoir se développer. Mais garder des jeunes dans l'effectif pour qu'ils passent leur temps à faire du banc ca sert à rien. Il faut continuer à les prêter en L2, jusqu'à ce que l’un ou l’autre ait suffisamment progressé pour entrer dans la rotation ou rapporter quelque chose sur un transfert.

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