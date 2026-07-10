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Mathieu Patouillet est prêté une saison par l'OL à Sochaux
Mathieu Patouillet est prêté une saison par l’OL à Sochaux (@FCSM)

Matthieu Patouillet (ex-OL) va résilier son contrat avec Al-Hilal

  • par Thomas Dioudonnat

    • Formé à l'OL, le jeune gardien Matthieu Patouillet s'apprête à quitter Al-Hilal, moins d'un an après son arrivée en Arabie saoudite.

    Quel est le point commun entre Matt Turner et Matthieu Patouillet ? Les plus rapides diront qu'ils sont tous les deux gardiens de but. Les plus malins constateront que les deux joueurs ont un prénom commençant par les quatre mêmes lettres.

    Enfin, les plus observateurs auront remarqué que les deux portiers auront été prêtés deux saisons consécutives lors de leur passage à l'OL, sans jamais disputer la moindre minute avec leur employeur durant ce laps de temps.

    À son retour de prêt, le jeune gardien formé au club avait tout de même eu l'occasion de revêtir la tunique lyonnaise à l'occasion d'un match amical contre le Bayern Munich l'été dernier. C'était juste avant son départ pour l'Arabie saoudite. Le Gone avait alors signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal, dans le cadre d'un transfert qui avait rapporté 342 K€ dans les caisses du club.

    Une concurrence trop rude à Riyad

    Moins d'un an plus tard, l'aventure saoudienne touche déjà à sa fin. Selon les informations du média Asharq Al-Awsat, Matthieu Patouillet serait sur le point de résilier son contrat avec Al-Hilal. La direction sportive du club, en concertation avec son coach italien Simone Inzaghi, souhaite libérer une place pour respecter le quota de joueurs étrangers imposé par la fédération. Un système comparable à celui des joueurs extra-communautaires en Europe.

    Le jeune Français, qui partageait le vestiaire avec un certain Karim Benzema, n'a jamais eu la moindre chance de bousculer la hiérarchie. Le gardien titulaire d'Al-Hilal n'est autre que Yassine Bounou, pilier de la sélection marocaine et référence mondiale à son poste. Une concurrence tout simplement trop rude pour le portier formé à l'Académie.

    Patouillet devrait vite rebondir, lui qui avait fait bonne impression lors des deux prêts consécutifs qu'il avait accomplis à Sochaux. Reste désormais à savoir où le jeune gardien posera ses gants pour la saison à venir.

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