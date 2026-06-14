Sur le banc des U19 cette année, Florent Balmont passait en même temps son BEFF. Il a été reçu et dispose maintenant de ce diplôme spécifique au travail en centre de formation.

Attiré par la formation, Florent Balmont retournait sur les bancs de l'école cette année. En même temps qu'il dirigeait les U19 de l'Olympique lyonnais, l'ancien milieu de terrain cherchait à obtenir son diplôme du Brevet d’entraîneur formateur du football (BEFF). Un projet qui a nécessité "une grosse charge de travail", comme il l'a expliqué. Mais qui a payé. En effet, il a été reçu avec succès et possède maintenant la qualification.

Il pourrait reprendre les U17 la saison prochaine

Celle-ci lui permet d'encadrer une académie d'un club professionnel ou un pôle espoir fédéral. Mais pour l'heure, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon devrait rester auprès des jeunes Lyonnais. Avec quelle catégorie ? Il est question qu'il récupère les U17 pour l'exercice 2026-2027, en compagnie de Pierre Chavrondier. Cette saison, il a atteint avec son groupe les quarts de finale de la Coupe Gambardella et terminé 3e du championnat. Son équipe n'est pas parvenue à atteindre la phase finale.

L'homme de 46 ans, qui remercie l'Olympique lyonnais "pour le soutien et l'accompagnement", était avec un autre ex-footballeur bien connu à Lyon. Jimmy Briand fait également partie des 15 diplômés de la session 2025-2026.