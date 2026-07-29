L'OL a déjà disputé le Trofeo Ciudad de La Línea dans son histoire

Opposé au Real Betis ce mercredi (20h) dans le cadre du Trofeo Ciudad de La Línea, l'OL n'en est pas à sa première. Le club lyonnais avait déjà eu l'occasion de remporter ce trophée en 1995 face au FC Barcelone de Johan Cruyff.

Un trophée pour emmagasiner de la confiance avant l'épineuse épreuve des tours préliminaires de la Ligue des champions ? Il n'est pas certain que Paulo Fonseca fasse du sacre du Trofeo Ciudad de La Línea un objectif, mais cela pourrait donner un peu d'ondes positives aux joueurs de l'OL avant d'affronter le Sparta Prague. Mais entre être convaincant dans le jeu ou soulever un trophée avant tout symbolique, le coach portugais aura très vite fait son choix ce mercredi soir (20h) à Cadix. Face au Real Betis, la formation rhodanienne veut se rassurer sur son axe de progression dans son ultime rencontre amicale à l'occasion de la 34e édition du Trofeo Ciudad de La Línea.

Cruyff comme coach, Figo sur le banc

Un trophée que l'OL aurait déjà pu remporter dans son histoire car le match de ce mercredi soir ne sera pas la première participation lyonnaise. En effet, il existe déjà une trace du club rhodanien et il faut remonter à 1995. À cette époque, l'OL avait croisé le fer avec une des plus grosses équipes de l'époque : le FC Barcelone entraîné par un certain Johan Cruyff. Malheureusement, les hommes de Guy Stéphan n'avaient pas réussi à accrocher leur nom au palmarès en août 1995, battus 3-2 par le Barça où évoluaient Luís Figo, Ivan De la Peña ou encore Gheorghe Hagi. Laurent Casanova et Frédéric Fouret avaient sauvé l'honneur lyonnais en deuxième mi-temps après que les Blaugrana menaient 3-0 après 52 minutes.

La composition de l’OL : Olmeta - Sassus, Casanova, Moulin, Anselmini - Deplace, Roy, Assadourian, Chavrondier - Gava, Maurice

Sur le banc : Patouillard, Fouret, Devaux, Giuly, Breton