Comment suivre la rencontre entre l'OL et le Real Betis

Ce mercredi, l’OL dispute son dernier match de préparation du côté de Cadix. Les Lyonnais affrontent le Real Betis, à sept jours du déplacement à Prague en Ligue des champions.

Après une semaine en Allemagne, l'OL a retrouvé le quotidien de Décines depuis lundi. L'occasion pour Paulo Fonseca de retrouver Moussa Niakhaté, de retour de vacances, mais aussi Khalis Merah, blessé depuis le début de la préparation. Tous les voyants semblent ainsi au vert, un mois après la reprise de l'entraînement. Seulement, les choses sérieuses débuteront dans une semaine avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions contre le Sparta Prague. L'excitation est logiquement là dans le groupe lyonnais, mais aussi chez les supporters. Néanmoins, il va falloir patienter encore un peu. Et quoi de mieux qu'un dernier match amical pour faire passer cette attente ?

Canal Plus prendra le relai pour la double confrontation contre le Sparta

Ce mercredi, les coéquipiers de Corentin Tolisso mettent le cap sur le sud de l'Espagne pour une ultime répétition avant le grand européen. Dans le cadre du Trofeo Ciudad de La Línea, l'OL affronte le Real Betis à Cadix à 20h. Si la rencontre est ouverte au public, les supporters lyonnais pourront suivre ce match devant leur poste de télévision. Comme ce fut le cas sur les cinq premiers amicaux de l'été, OLPlay diffusera en exclusivité ce choc. Une dernière sortie avant de devoir se brancher sur Canal Plus pour suivre les tours de la Ligue des champions.