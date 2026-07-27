OL Lyonnes présentera ses recrues vendredi

Sur le pont depuis ce lundi, les joueuses d'OL Lyonnes entament leur préparation. À la fin de la semaine, vendredi, se tiendra un point presse avec les recrues et les dirigeants.

Samedi, OL Lyonnes a lancé le week-end avec une annonce majeure dans l'univers du ballon rond. Attaquante prometteuse, championne d'Europe avec le Barça et du monde avec l'Espagne, Salma Paralluelo s'est engagée avec les Rhodaniennes pour quatre ans. Une arrivée retentissante à l'échelle du football féminin. La footballeuse de 22 ans a pu faire plus ample connaissance avec ses coéquipières ce lundi, avec la reprise de l'entraînement.

Elle a ainsi retrouvé les autres recrues estivales, Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Johanna Rytting Kaneryd. Ces quatre joueuses font leurs premiers pas avec le groupe de Jonatan Giraldez, avant de découvrir une autre facette du club, ses supporters. Car le 31 juillet, elles pourront profiter d'un bain de foule lors de la séance matinale ouverte au public. Un premier aperçu avant de vivre les matchs au Parc OL.

Vincent Ponsot et Jonatan Giraldez en conférence de presse

Toujours vendredi, les nouvelles Rhodaniennes seront présentes en conférence de presse. L'occasion d'échanger avec elles leur venue chez les finalistes de la Coupe d'Europe en 2026. Juste avant, Vincent Ponsot (directeur général) et le coach Jonatan Giraldez répondront également aux questions des journalistes. Les dirigeants évoqueront notamment les ambitions et reviendront sur tous les mouvements de l'été, dont les départs de Kadidiatou Diani et d'Alice Sombath. Olympique-et-Lyonnais sera évidemment sur place pour vous transmettre les dernières informations et les déclarations à retenir de cette journée.