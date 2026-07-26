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Tolisso et Himbert
Tolisso et Himbert (OL) (@OetL)

OL : Tolisso continue son sans-faute en préparation

  • par David Hernandez

    • Avant le dernier match amical contre le Real Betis mercredi à Cadix, Corentin Tolisso est le seul joueur de l'OL à avoir débuté toutes les rencontres de l'été. Le capitaine prouve qu'il est en forme physiquement.

    Il a à cœur d'être le capitaine d'un OL qui retrouvera la Ligue des champions. Près de dix ans après son départ de l'OL pour le Bayern Munich, Corentin Tolisso a l'opportunité d'aider son club formateur à retrouver les joies des soirées européennes dans la plus grande des compétitions. Cela fait six ans que le club ne l'a plus jouée et le chemin reste encore long avant d'y parvenir. Il faudra se défaire de l'opposition contre le Sparta Prague, avant de jouer un potentiel barrage sur la deuxième quinzaine d'août. Un mois déterminant pour l'avenir à court terme de l'OL, qui aura plus que jamais besoin de son capitaine pour se sortir de ce parcours du combattant.

    Un pion indispensable pour Fonseca

    Le numéro 8 lyonnais semble en tout cas en jambes dans cette préparation estivale. Ayant trouvé le chemin des filets à deux reprises, en plus d'un penalty raté contre le Slavia Prague, Tolisso est le seul joueur à avoir débuté toutes les rencontres amicales de l'OL depuis le 8 juillet et l'opposition contre Mâcon 71. Il est d'ailleurs l'élément sur lequel Paulo Fonseca s'est le plus appuyé avec pas moins de 323 minutes disputées sur les 495 jouées par l'OL en cinq amicaux. Une preuve de bonne santé, même si on espère que le milieu ne tire déjà pas trop sur la corde avec la saison intense qui l'attend avec ses coéquipiers.

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