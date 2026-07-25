OL Académie : la réserve affrontera Bourgoin pour lancer sa saison

Placée dans la poule F en National 2 (ex-N3), la réserve de l’OL lancera sa saison le 29 août. Les joueurs de Gueïda Fofana débuteront à la maison face à Bourgoin, club partenaire.

Fin août rimera avec reprise des championnats chez les jeunes et la réserve de l'OL sera la dernière à reprendre chez les garçons. Si les U17 et U19 feront leur retour le 23 août, Gueïda Fofana et ses hommes seront sur le pont une semaine plus tard. Placés dans la poule F de National 2, nom désormais donné à l'ancien National 3, les Lyonnais n'auront pas de derby contre la réserve de l'ASSE, présente dans la poule G. Néanmoins, c'est par un autre derby que les coéquipiers d'Yvann Konan vont lancer leur saison le 29 août prochain. En effet, le calendrier leur offre un duel contre le FC Bourgoin-Jallieu, club partenaire, du côté du GOLTC.

Un effectif chamboulé durant l'été

Une mise en route difficile puisque le FCBJ jouait la montée la saison passée. Les matchs de préparation sur le mois à venir vont donc servir à vite monter en température et vite trouver des automatismes. Car oui, il y a eu pas mal de bouleversements cet été au sein de la réserve de l'OL avec de nombreux départs (Benlahlou, Doganay), ceux à venir (Molebe, Gomes Rodriguez), mais aussi un recrutement externe plutôt rare dans la catégorie. Le chantier est énorme pour Gueïda Fofana et Samy Saci, qui n'auront que le championnat pour donner du temps de jeu, le Challenge Espoirs n'étant pas au programme lyonnais cette saison.