OL – Wolfsburg (2-0) : Fonseca attend de "nouveaux joueurs"

L'OL a bouclé sa préparation en Allemagne par une victoire contre Wolfsburg (2-0). Paulo Fonseca a apprécié la prestation de son équipe.

Un succès pour clôturer son stage en Allemagne. Vainqueur face à Wolfsburg (2-0) pour son avant-dernier match de préparation, l'OL a livré une prestation sans magie mais suffisamment sérieuse pour satisfaire son entraîneur. Paulo Fonseca est revenu à chaud sur la rencontre. Le stratège lusophone a d'abord tenu à souligner la solidité défensive affichée par ses hommes. "Nous avons eu besoin de nous adapter mais je pense que c'était un match tranquille défensivement."

Malgré une pelouse peu favorable aux techniciens, l'entraîneur lyonnais a globalement salué la copie rendue par son groupe : "On a fait un bon match. Le terrain était aussi très difficile, ce n'est pas un bon terrain pour jouer. Je suis satisfait."

"Je pense que l'équipe a beaucoup progressé"

Paulo Fonseca en a également profité pour saluer le retour de Malick Fofana. "Nous avons besoin de joueurs comme Malick", s'est réjoui le Portugais. La bonne performance de Julien Duranville n'est pas passée inaperçue : "Je pense que Julien a fait un bon match, pour moi le meilleur match qu'il ait livré jusqu'à maintenant."

Fonseca veut des renforts

Enfin, à l'heure où le mercato entre dans sa dernière ligne droite, Paulo Fonseca s'est montré enthousiaste à l'idée de voir arriver rapidement de nouvelles recrues : "Je crois que dans les prochains jours de nouveaux joueurs vont arriver pour aider l'équipe."