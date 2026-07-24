OL - Wolfsburg : une première période sans idée lyonnaise

C'est la pause entre l'OL et Wolfsburg. Les Lyonnais n'ont presque pas inquiété les Allemands durant cette première mi-temps de 60 minutes.

Le constat est simple : les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas offert grand-chose durant les 60 premières minutes . L'OL a globalement subi le tempo imposé par le VfL. À noter d'ailleurs l'absence remarquée de Mads Bidstrup sur la feuille de match. L'unique éclair lyonnais est venu de Julien Duranville à la 11e minute. Le Belge a trouvé la barre transversale sur une belle frappe du pied droit, seule véritable occasion franche pour les Rhodaniens durant le premier acte. Pour le reste, ce sont plutôt les Allemands qui se sont montrés à leur avantage, en bénéficiant des trois plus grosses opportunités (10e, 18e, 30e).

Devant la relative pauvreté du spectacle, quelques Lyonnais sont parvenus à s'illustrer. Dominik Greif est impeccable dans les cages, avec plusieurs interventions salvatrices. Tyler Morton, à la récupération, a joué juste et a su obtenir plusieurs fautes précieuses pour libérer son équipe. Mohamed Ouedraogo a une nouvelle fois montré tout son engagement en percutant à plusieurs reprises sur son côté gauche.

Greif, Morton et Ouédraogo tirent leur épingle du jeu

Moins d'inspiration en revanche pour d'autres éléments de l'effectif. Corentin Tolisso a paru un peu emprunté physiquement, tandis que Kaïl Boudache est apparu brouillon dans ses choix. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent jusqu'à la pause fraîcheur, avec quelques incursions dans le camp allemand mais sans grand danger. La possession est restée relativement stérile, ponctuée d'imprécisions et d'un manque de créativité criant. La pelouse un peu champêtre du Fuchs-Park-Stadion de Bamberg a peut-être aussi joué son rôle dans les nombreuses erreurs techniques observées de part et d'autre.

Reste désormais un point d'interrogation pour cette deuxième période de 45 minutes. Le carton rouge reçu par Yannick Gerhardt à la 63e minute, expulsé pour une faute en tant que dernier défenseur, rebat les cartes. Le club allemand devrait redémarrer la seconde période en infériorité numérique malgré le caractère amical du match.