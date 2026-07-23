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Bae Jun-ho, joueur offensif de Stoke City
Bae Jun-ho, joueur offensif de Stoke City (Photo by GARETH COPLEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Mercato : une première offre pour Jun-ho Bae ?

  • par Thomas Dioudonnat
  • 4 Commentaires

    • L'OL cherche à boucler l'arrivée d'un attaquant. En parallèle, le club aurait soumis une proposition pour le milieu sud-coréen Jun-ho Bae.

    Le mercato lyonnais ne prend pas de pause. Alors que la piste Openda semble se réchauffer, la direction travaillerait en parallèle sur un autre profil offensif. Selon les informations révélées par nos confrères de Foot Mercato, l'OL aurait ainsi formulé une première offre pour Jun-ho Bae, joueur offensif de Stoke City.

    Le natif de Daegu en Corée du Sud est un milieu de terrain polyvalent capable d'évoluer également sur le côté gauche. Son bail se termine dans un an. Une situation contractuelle dont l'OL veut profiter pour s'attacher les services d'un joueur expérimenté à moindre coût.

    Stoke City réclame 6 M€ pour l'international coréen

    Sélectionné pour la Coupe du monde 2026, le milieu de 22 ans n'est pas insensible au projet lyonnais et attendrait un accord entre les deux équipes. La saison passée, il avait disputé la bagatelle de 45 matches en Angleterre, s'affirmant comme un cadre de la formation britannique.

    Le board lyonnais aurait dégainé une première offre à 3,5 M€ pour le Sud-Coréen, valorisé à 4 M€ par Transfermarkt.. Une somme encore jugée insuffisante par Stoke City. Le pensionnaire de Championship souhaite conclure le deal pour un montant proche de 6 M€. Le dossier reste donc ouvert.




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    4 commentaires
    1. Avatar
      Lyon1986 - jeu 23 Juil 26 à 10 h 29

      Il faut envoyé 4 M € + Akouokou

      Signaler
      1. Avatar
        regard01 - jeu 23 Juil 26 à 10 h 36

        Donc 3M€ ☺️

        Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - jeu 23 Juil 26 à 10 h 37

      BAE a tout pour devenir le chouchou des supporters

      Signaler
    3. Cypus34
      Cypus34 - jeu 23 Juil 26 à 10 h 51

      Une piste qui connait des (Jun-)Ho et des Bae, ou comme on le dirait en anglais des Op and Da(wn).
      Coïncidence ? Je ne crois pas !

      Signaler

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