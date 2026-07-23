OL - Mercato : une première offre pour Jun-ho Bae ?

L'OL cherche à boucler l'arrivée d'un attaquant. En parallèle, le club aurait soumis une proposition pour le milieu sud-coréen Jun-ho Bae.

Le mercato lyonnais ne prend pas de pause. Alors que la piste Openda semble se réchauffer, la direction travaillerait en parallèle sur un autre profil offensif. Selon les informations révélées par nos confrères de Foot Mercato, l'OL aurait ainsi formulé une première offre pour Jun-ho Bae, joueur offensif de Stoke City.

Le natif de Daegu en Corée du Sud est un milieu de terrain polyvalent capable d'évoluer également sur le côté gauche. Son bail se termine dans un an. Une situation contractuelle dont l'OL veut profiter pour s'attacher les services d'un joueur expérimenté à moindre coût.

Stoke City réclame 6 M€ pour l'international coréen

Sélectionné pour la Coupe du monde 2026, le milieu de 22 ans n'est pas insensible au projet lyonnais et attendrait un accord entre les deux équipes. La saison passée, il avait disputé la bagatelle de 45 matches en Angleterre, s'affirmant comme un cadre de la formation britannique.

Le board lyonnais aurait dégainé une première offre à 3,5 M€ pour le Sud-Coréen, valorisé à 4 M€ par Transfermarkt.. Une somme encore jugée insuffisante par Stoke City. Le pensionnaire de Championship souhaite conclure le deal pour un montant proche de 6 M€. Le dossier reste donc ouvert.









