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Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l’OL

OL : Dorival, licencié après sa suspension ?

  • par Thomas Dioudonnat

    • Suspendu deux ans par la Commission de discipline, Dorival devrait être convoqué par l'OL pour un entretien préalable de licenciement.

    L'affaire ne passe pas inaperçue. Le 25 juin dernier, la Commission fédérale de discipline (CFD) a infligé une suspension de deux ans à Pierre-Antoine Diatta Dorival, jeune espoir sénégalais du club lyonnais. Le motif : un "acte de brutalité" commis à l'encontre d'un arbitre lors d'un match de Ligue 3 (ex-National) entre le Stade Briochin et Versailles le 15 mai dernier. Le milieu de terrain avait été prêté au club breton la saison passée.

    D'après le rapport de la CFD, Dorival "s'est approché de lui à la limite du front contre front et l'a saisi par le bas du dos avec sa main et l'a pincé fortement." Une version qui est cependant seulement celle de l'arbitre central. Selon Le Télégramme, aucun autre officiel n'a confirmé ces faits, et aucune preuve vidéo ne permet de trancher. Le joueur reconnaît l'expulsion mais réfute l'agression et les insultes reprochées.

    Une suspension de deux ans, un licenciement à l'OL ?

    Selon nos confrères bretons, l'espoir sénégalais aurait déjà été mis à pied à titre conservatoire par l'OL. Il aurait interdiction de participer aux entraînements avec le groupe jusqu'à nouvel ordre. Un entretien préalable à un potentiel licenciement aurait été fixé pour la fin du mois de juillet. L'information n'a toujours pas été rendue publique par le club rhodanien. Elle devrait cependant mettre un coup d'arrêt brutal à la carrière du champion d'Afrique U17 (2023). Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2028, il avait pourtant livré des prestations honorables la saison passée avec le Stade Briochin (17 matches disputés en 2025-2026).

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