Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse
Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse (© AFP – Valentine CHAPUIS)

Le Havre - OL : comme Mata, Simon Ebonog sera suspendu

  • par Elohan Latta

    • Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, le milieu havrais Simon Ebonog manquera la rencontre face à l'OL, le 15 mars prochain.

    Ce sera un déplacement périlleux. Dans huit jours, les Lyonnais se rendront au Havre pour la 26e journée de Ligue 1, une rencontre cruciale pour continuer de croire au podium. Difficile toutefois de ne pas avoir la tête ailleurs. Ce match interviendra en plein milieu de la double confrontation entre l’OL et le Celta en huitième de finale d’Europa League, les 12 et 19 mars. Éliminés de la Coupe de France par le RC Lens, les Lyonnais ont plus que jamais coché cette compétition comme un objectif majeur de leur fin de saison.

    Pour autant, les hommes de Paulo Fonseca ne devront pas être spectateurs au Stade Océane. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont tout intérêt d’ailleurs de se rappeler du match aller. Une rencontre où les Lyonnais avaient été sauvés par leur portier, Dominik Greif, auteur d’un penalty repoussé pour empêcher l’ouverture du score havraise en fin de première période. Les Rhodaniens, grâce à Pavel Šulc, s’étaient finalement imposés sur la plus petite des marges (1-0).

    Ebonog côté havrais, Mata côté lyonnais

    Pour ce Le Havre - OL, un milieu de terrain essentiel à Didier Digard manquera à l’appel. En effet, le Franco-Camerounais Simon Ebonog purgera un match de suspension. Une sanction qui fait suite à son carton jaune reçu au Parc des Princes lors de la dernière journée (0-1). Un avertissement qui porte son total à cinq depuis le début de la saison, seuil répréhendé par la commission de discipline de la LFP. Une absence qui pourrait aider les Lyonnais à remporter l'importante bataille du milieu de terrain.

    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Enzo Molebe sur ses débuts à l'OL : "Honnêtement c'était dur"

